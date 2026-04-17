200 salles de sport de la chaîne Basic-Fit seront désormais ouvertes la nuit, sans aucun personnel, une première en France

Après avoir obtenu l'aval des autorités françaises, la chaîne Basic-Fit s’apprête à lancer l’ouverture de salles de sport, ouvertes la nuit. Un concept nouveau en France !

Une nouvelle expérience va très prochainement débarquer en France : celle qui consiste à faire du sport dans une salle dédiée, la nuit, sans aucun personnel présent. Tel est le projet de la chaîne Basic-Fit qui a annoncé, ce mercredi 15 avril, avoir obtenu l’aval des autorités pour que tout se déroule du mieux possible.

"Basic-Fit convertira 50 clubs actuellement avec du personnel vers ce modèle sans personnel, et ajoutera 150 clubs supplémentaires sans personnel au cours de l’année 2026"

Cela va donc arriver très vite, et pour les premiers clubs, ce sera même dès courant mai. Jusqu’à présent, certaines salles de sport de Basic-Fit sont déjà ouvertes 24h/24, 7 jours sur 7, avec une présence de personnel la journée puis un "contact par interphone" la nuit.

Crédit photo : Basic-Fit

L’entreprise a détaillé auprès de l’AFP que dans ces clubs, pour l’heure, "aucun salarié de Basic-Fit n’était présent sur place" la nuit, mais "uniquement du personnel externe en charge de la maintenance et du nettoyage.".

Un impact sur le personnel en place ?

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Ainsi, avec "ce nouveau modèle", Basic-Fit pourra complètement se passer de personnel à certaines heures, en particulier après minuit et jusqu’au petit matin, quand l’affluence sera en dessous de 20 personnes.

La chaîne prévoit ainsi "de réaliser des économies de coûts annualisées d’environ 10 millions d’euros". L’entreprise n’a pas souhaité détailler l’impact de sa décision sur l’emploi, mais a précisé "garder du personnel pendant la journée".

La législation française, modifiée en décembre 2025, prévoit plusieurs conditions pour qu’un local puisse être ouvert au public sans personnel, parmi lesquelles "un maximum de 19 personnes autorisées" et la présence d’un "dispositif de surveillance à distance".

Crédit photo : Basic-Fit

Basic-Fit a obtenu la "confirmation des autorités françaises" qu’environ 200 de ses clubs relevaient de ces conditions. Pour les 100 clubs actuellement ouverts 24h/24 qui ne satisfont pas ces critères, Basic-Fit va "maintenir la présence de personnel"

Présent dans douze pays sous deux marques, Basic-Fit et Clever Fit, le groupe revendique la position de plus grande chaîne de fitness en Europe avec plus de 2 150 clubs et 5,8 millions de membres.Avec cette extension nocturne de son activité, le groupe s’inscrit sur un créneau unique qui devrait augmenter son nombre d'adhérents.