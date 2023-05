25 cadeaux pas chers à offrir à sa maman

Noël, anniversaire, fête des Mères, il existe mille et une occasions de faire plaisir à une maman. Voici le top 25 des cadeaux pas chers à lui offrir.

Cadeaux pas chers à offrir à sa maman : le top 25

Cadeau pour la fête des Mères Crédit : towfiqu ahamed

Quoi de plus naturel que de vouloir faire plaisir à sa mamanen lui offrant un cadeau ? Que ce soit pour la fête des Mères, son anniversaire ou encore à l’occasion de Noël, elle mérite qu’on lui démontre notre amour.

Mais le fait est qu’en matière d’idées cadeaux, le choix se révèle très vaste et les offres aussi attrayantes les unes que les autres. Les prix, eux aussi, varient beaucoup. Heureusement, en matière de preuve d’amour pourmaman, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune.

Du coffret personnalisé à la boîte de chocolats, en passant par la bougie parfumée, la box contenant des bijoux, les produits de beauté ou encore les fleurs, les idées de cadeaux à petits prix ne manquent pas pour faire plaisir à toutes les mères.

Trouvez le cadeau idéal à offrir à votre mère en vous aidant de notre top 25 des cadeaux pas chers. Tous les produits de cette liste sont disponibles pour une livraison à domicile.

1 – Une box photos pour maman

Petite box photo avec 25 à 70 photos Crédit : https://www.cheerz.com/ - 12,90 euros

En guise de cadeau original, offrez cette petite box photos à votre maman pour immortaliser vos plus beaux clichés en famille. Elle pourra l’emporter partout parce que la box se glisse facilement dans un sac à main grâce à son petit format. Chaque photo peut être personnalisée avec le messagede votre choix, et au style qui vous convient parmi 7 contours différents.

Pour l'acheter : Amazon

2 – Coffret, bijoux et bougies pour maman

Bougie personnalisée avec un bijou et un parfum au choix. Crédit : https://myjoliecandle.com/ - 34,90 euros

Pour la fête des Mères, pour son anniversaire ou pour Noël, cette idée cadeau fera certainement plaisir à votre maman. Tous les coffrets de cette série contiennent des bougies parfumées à l’intérieur desquelles se trouvent des bijoux. Lors de votre commande, vous pouvez choisir le type de bijou, tel qu’un collier argent par exemple, ainsi que le parfum de la bougie.

Pour l'acheter : Amazon

Prix : dès 56 euros.

3 – Mug original pour faire plaisir à sa maman

Un mug avec un cœur et un message original Crédit : https://www.zazzle.fr/ - 17 euros

Ce mug avec un cœur et un message original fera plaisir à votre maman et lui donnera le sourire! Optez pour cette idée cadeau à petit prix que votre mère pourra utiliser régulièrement et grâce auquel elle pensera à vous chaque jour.

Pour l'acheter : Amazon

Prix : 19 euros.

4 – Décor en bois personnalisé avec les noms de famille

Panneau en bois personnalisé avec noms de famille, en vente chez Amazon Crédit : https://www.amazon.fr/ - 19,99 euros

Pour la fête des Mères, Noël ou toute autre occasion, ce cadeau personnalisable ravira assurément votre maman. Vous êtes libre de choisir le nombre de cœurs à personnaliser avec les noms de famille, et le type de message. Ce panneau en bois véritable est disponible avec un support ou un dispositif permettant de l’accrocher au mur.

Pour l'acheter : Amazon

Prix : 19,99 euros.

5 – Box cadeau contenant un message personnalisé et des cadeaux au choix

Boîte cadeau Cool Box proposée par le site Mieux que Des Fleurs Crédit : https://mieuxquedesfleurs.com/ - 4,90 euros

Avec cette Cool Box, offrez un cadeau personnalisé vraiment pas cher à votre maman. Vous pouvez personnaliser à la fois l’illustration de la boîte, le message à y inscrire ainsi que les cadeaux qu’elle contient. Le site vous permet de créer la boîte cadeau selon vos préférences, de commander le produit et de le recevoir rapidement grâce à la livraison à domicile. Prix : 4,90 euros.

6 – Affiche de famille personnalisée

Affiche de famille personnalisée à offrir à maman Crédit : https://www.monsieurtshirt.com/ - 35,91 euros

Cette affiche de famille personnalisée fera un cadeau authentique à offrir à votre mère. Choisissez le texte à inscrire, le nombre de parents et d’enfants, la tenue du parent, celle de l’enfant de gauche ou de droite… Prix : dès 35,91 euros.

7 – Coffret cadeau avec bougie et bracelet

Coffret cadeau de créateur pour faire plaisir à toutes les mères Crédit : https://flowrette.com/ - 70 euros

Laissez-vous séduire par ce coffret cadeau contenant une bougie parfumée, un bracelet et des fleurs séchées, que vous pouvez offrir pour la fête des Mères, la Saint-Valentin ou l’anniversaire de votre mère. Le contenu du coffret est pensé pour répondre à toutes les attentes. Pour la touche d’originalité, il s’agit d’un coffret de créateur, un présent unique qui plaira à toutes les mamans.

Pour l'acheter : Amazon

Prix : 54 euros.

8 – Collier cadeau personnalisé pour maman

Collier gravé en guise de cadeau pas cher pour maman Crédit : https://www.etsy.com/ - 14,90 euros

Le site Etsy regorge de nombreuses idées cadeau pensées pour les mamans et les mamies, à l’instar de ce collier personnalisé qui comporte une médaille gravée avec le nom de votre choix ainsi qu’un motif floral. Ce beau collier en acier inoxydable est disponible en coloris or, argent ou or rose.

Prix : 14,90 euros sur Amazon.

9 – Mug personnalisé avec poignée en forme de cœur

Mug personnalisé avec un texte de définition de maman Crédit : https://www.cadeauxfolies.fr/ - 12,99 euros

Ce mug personnalisé est une idée de cadeau pas cher et authentique pour l’anniversaire de votre maman ou la fête des Mères. Au-delà de sa poignée en forme de cœur, il peut recevoir un texte ainsi qu’une photo de votre choix.Ce mug en céramique peut comporter une poignée de couleur blanche ou noire. Il est également disponible en version thermosensible, ne laissant apparaître le texte et la photo que lorsque la tasse est réchauffée. Prix : 12,99 euros sur Cadeauxfolies.

10 – Veilleuse en acrylique en guise de cadeau original pour maman

Veilleuse à LED avec plaque en acrylique et texte pour toutes les mamans Crédit : https://www.amazon.fr/ - 19,99 euros

Vous êtes à la recherche d’une idée de cadeau pas cher pour l’anniversaire de votre maman ou pour la fête des Mères ? Cette veilleuse dispose d’une plaque en acrylique ayant une forme de cœur et sur laquelle est inscrit un texte faisant honneur à toutes les mères.

Prix : 19,99 euros sur Amazon.

11 – Box de chocolats pour combler sa maman

Coffret gourmand pour les mamans adeptes de chocolat Crédit : https://touteslesbox.fr/ - 9,99 euros

Les avis sont unanimes, on aime tous le chocolat, y compris les mamans. Grâce à ce coffret cadeau gourmand, votre maman recevra chaque mois une boîte contenant des pâtisseries chocolatées ou des chocolats raffinés. Elle n’y résistera pas. Prix : 9,99 euros chez Toutes les Box.

12 – Box bijoux pour renouveler la collection de maman

Coffret contenant divers bijoux de créateur Crédit : https://touteslesbox.fr/ - 24,90 euros

Offrez à votre mère l’occasion de renouveler sa collection de bijoux en optant pour la box bijoux. Grâce à l’abonnement Box bijoux, votre mère recevra chaque mois de nouveaux bijoux de créateur qui se caractérisent par leur raffinement, le tout à un prix très abordable. Une idée de cadeau qui plaira assurément à chaque maman et chaque femme. Prix : 24,90 euros par mois chez Toutes les Box.

13 – Coffret à bijoux élégant

Boîte à bijoux en noyer Crédit : https://www.lesraffineurs.com/ - 69,90 euros

Vous avez offert des bijoux à votre maman dernièrement ? Complétez-les avec ce coffret à bijoux en noyer véritable à deux étages et à la finition élégante. Il dispose de quatre compartiments permettant d’y ranger un nombre important de bijoux par types. Prix : 69,90 euros sur le site Les Raffineurs.

14 – Barbecue japonais pour faire plaisir à maman

Élégant barbecue japonais pour la fête des Mères ou l’anniversaire de maman Crédit : https://www.lesraffineurs.com/ - 69 euros

Que ce soit pour un pique-nique ou pour préparer des mets grillés chez soi, ce barbecue japonais compact se révèle très pratique. Il ravira aussi votre maman grâce à son design raffiné de style nippon et sa qualité de fabrication. Prix : 69 euros chez Les Raffineurs.

15 – Plateau pour baignoire pour prendre son bain en toute sérénité

Planche de baignoire en bambou pour prendre le bain Crédit : https://www.amazon.fr/ - 39,95 euros

Faites plaisir à votre maman d’une manière originale en lui offrant cette planche de baignoire. Pendant son bain, elle va pouvoir lire, boire un verre de vin ou visionner sa tablette. La planche dispose d’un plateau coulissant, ainsi que de deux supports pour téléphone et tablette/livre.

Prix : 39,95 euros chez Amazon.

16 – Bracelet personnalisé avec un prénom

Bracelet jonc personnalisé avec médaille et cordon Crédit : https://www.happybulle.com/ - 64 euros

Ce bracelet jonc personnalisable fait partie des meilleures idées cadeaux disponibles pour les mamans. En argent ou plaqué or, il comporte une médaille gravée avec le motif de votre choix ainsi que d’un cordon. La médaille peut être gravée avec un prénom, un dessin ou un petit texte. Vous avez aussi la possibilité de choisir le motif du cordon. Prix : 64 euros chez Happy Bulle.

17 – Coussin personnalisé

Coussin personnalisé avec des visages Crédit : https://www.amazon.fr/ - 14,95 euros

Souvent, le bonheur d’une maman passe par la vue de la photo de son enfant. Avec ce coussin personnalisé, votre mère pensera à vous chaque fois qu’elle le verra. Idéal pour le canapé, ce coussin personnalisé avec visage est un cadeau original qui lui plaira à coup sûr.

Prix : 14,95 euros sur Amazon.

18 – Produits de beauté premium

Kit de produits cosmétiques pour la routine beauté Crédit : https://www.prescriptionlab.com/ - 20,60 euros

Les produits cosmétiques font partie des classiques des idées cadeaux à offrir à sa maman. Cette box beauté contient plusieurs soins cosmétiques, tels qu’un soin du visage, un baume à lèvres ou encore une crème pour les mains. Le contenu varie en fonction des saisons et aussi du type de box sélectionné. Prix : 20,60 euros chez Prescription Lab avec livraison incluse.

19 – Sac fourre-tout « j’aime mes enfants »

Tote bag sac fourre-tout Crédit : https://www.zazzle.fr/ - 28 euros

Ce sac de type tote bag se révèle à la fois pratique et élégant. Il séduira certainement votre maman. Solide et d’une grande contenance, il constituera un allié pratique au quotidien pour elle. Prix : à partir de 28 euros sur le site Zazzle.

20 – Coffret cadeaux bio pour accéder aux produits du terroir

Coffret cadeau contenant des produits d’artisans Crédit : https://www.icipresent.com/ - dès 30 euros

En offrant à votre maman ce coffret cadeau 100 % bio, vous lui donnez la possibilité d’accéder aux produits des créateurs français. Qu’elle préfère les fromages, les vins et champagnes, les bijoux, ou encore les thés et cafés, elle sera comblée par la variété des produits disponibles. Prix : dès 30 euros chez IciPresent.

21 – Coffret de vin pour les mamans œnologues

Box de vin avec deux bouteilles de vin. Crédit : https://touteslesbox.fr/ - 19,90 euros

Si votre maman aime le vin, pensez à lui offrir un abonnement à ce coffret de vin. Chaque mois, elle recevra un coffret contenant deux bouteilles différentes, des fiches sur le vin ainsi que la gazette du petit ballon. Prix : dès 19,90 euros chez Toutes les Box.

22 – Box de jardinage pour les mamans à la main verte

Box de jardinage pour planter des fleurs ou des légumes Crédit : https://touteslesbox.fr/ - 22 euros

Si votre maman a la main verte, ce coffret jardinage est l’idée cadeau à ne pas manquer. Chacun contient un assortiment de produits comprenant des semis, des accessoires et des guides pratiques. Prix : à partir de 22 euros chez Toutes Les Box.

23 – Box de thé et tisane bio

Box thé et tisane bio de Maître Tisanier Crédit : https://touteslesbox.fr/ - 12,90 euros

Votre maman aime les infusions et le thé ? La box thé et infusions est faite pour elle. Avec l’abonnement de votre choix, elle recevra chaque mois un coffret de thé et infusions. Vous pouvez aussi lui offrir directement la box thé et tisane à 12,90 euros chez Toutes les Box.

24 – Coffrets cadeaux avec différentes activités au choix

Coffret cadeau spécial bien-être Crédit : https://www.wonderbox.fr/ - 29,90 euros

Les coffrets cadeaux offrent l’embarras du choix en termes d’activités, et parmi elles se trouvent celles qui sont spécialement adaptées aux mamans. Optez pour un coffret cadeau spécial bien-être pour faire plaisir à votre maman à l’occasion de son anniversaire ou de la fête des Mères. Prix : à partir de 29,90 euros chez Wonderbox.

25 – Verre à vin personnalisé

Verre à vin avec texte personnalisé Crédit : https://www.cadeauxfolies.fr/ - 14,99 euros

Votre maman va pouvoir déguster son vin dans un verre qui lui est également personnellement dédié. Ce verre peut être personnalisé avec des mots de votre choix qui seront inscrits par un procédé de gravage. Prix : 14,99 euros chez Cadeauxfolies.