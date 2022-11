25 recherches Google les plus drôles !

Si vous êtes devant Google et que vous voulez rire, essayez l’une de ces 25 recherches les plus drôles que vous pouvez y trouver.

Pourquoi les gens font-ils des recherches étrangement drôles ?

Jeune femme pensive devant son ordinateur Credits : Melpomenem

Google est certainement le moteur de recherches le plus populaire. D’ailleurs, il s’affiche en premier lors des connexions à Internet. Google est consulté même lorsque le moteur de recherche est différent. En somme, Google est le moteur de recherches préféré du web tout entier.

Selon des statistiques réalisées sur un blog en 2021, Google a en index près de 30 000 milliards de pages. Le moteur de recherche n’enregistre pas moins de 85 000 requêtes par seconde, soit une moyenne d’un peu moins de 7 milliards au quotidien. 15 %de ces requêtes sont nouvelles.

Sans surprise, Google détient le monopoles ur la majorité de ce qui se déroule sur Internet. Il peut s’agir de marketing, de boîte mail, de système d’exploitation, etc. En d’autres termes, Google est le meilleur ami de tous ceux qui ont besoin d’effectuer des recherches sur Internet.

Cependant, il faut savoir que l’être humain est parfois étrange. Le contenu qu’il est possible de trouver en ouvrant Google Chrome est si vaste que beaucoup finissent par se perdre. Ainsi, les recherches effectuées finissent par sortir de l’ordinaire. Il n’est pas rare qu’une personne ayant passé plusieurs heures sur Internet passe de « Comment améliorer le référencement SEO en tant que rédacteur web ? » à « Comment coiffer une chèvre ? ».

Tout simplement parce que Google Chrome a réponse à tout. Et lorsqu’il est question de tout, c’est vraiment tout ! Vous pouvez même demander votre prénom à Google, et vous obtiendrez une réponse, et ce, à la minute. Bien sûr, si vous désirez ne faire que des recherches étranges sur Google, prenez la peine de supprimer votre historique pour ne pas que la honte vous rattrape. Fort heureusement, Google Chrome dispose de la navigation privée, ce qui vous permet de faire vos recherches en toute impunité, sans avoir à supprimer quoi que ce soit.

Effectuer des recherches drôles est propre à l’être humain 2.0. Il est vrai qu’énormément de questions restent sans réponse lorsque nous nous les posons à nous-mêmes.

Pourquoi le ciel est bleu ?

Comment les poissons arrivent-ils à voir dans l’eau ?

Comment ranger tous mes outils dans ma boîte à outils ?

Pourquoi Google s’appelle Google ?

Est-ce que Michael Jackson est vraiment mort ?

Pourquoi « tout attaché » s’écrit en deux mots et pourquoi « séparément » s’écrit d’une traite ?

Bref, il existe plein de questions qui ne trouvent pas toujours de réponse. C’est pour cela que le search engine Google existe. Il se charge de répondre à chaque requête, et d’afficher une réponse pour satisfaire la curiosité de chaque internaute.

Le propre de l’être humain est de savoir et de comprendre ce qui l’entoure, même au détriment d’un semblant d’intelligence, de pragmatisme, de réalisme et de dignité. Parce que si parmi les tendances de recherches vous avez en premier « Pourquoi traire un lama ? », et en deuxième position « Pourquoi les champignons ne poussent pas sur les arbres ? », c’est qu’il y a un problème. Bien sûr, cette situation est exagérée, même si certains se sont peut-être déjà interrogés à ces sujets. Cela n’empêche que la quantité de questions débiles qui frisent presque le génie posées à Google est bel et bien astronomique.

25 recherches Google les plus drôles !

Femme qui rit devant son ordinateur Credits : fizkes

Jusqu’où va la bêtise humaine ? Pour répondre à cette question, voici 25 recherches Google les plus drôles en France. Attention ! Certaines sont effectuées par des personnes dont la santé mentale est quelque peu douteuse. Les recherches sont relativement « trash » et ne conviennent pas à un public sensible. La rédaction nie toute responsabilité face au choc que leurs résultats pourraient vous faire. Si vous faites partie des utilisateurs sensibles de Google Chrome, veuillez passer votre chemin en cliquantici. Dans le cas où vous feriez partie des plus braves, voici ces recherches :

Connaître les résultats des élections à l’avance : bien sûr, nous sommes plus de 67 millions de Français, mais cette personne est la seule à vouloir des informations plus tôt que tout le monde. Peut-être pour vendre les données recueillies et s’acheter ensuite un hébergement pour son site web spécialisé dans la position fœtale ? Nous ne saurons jamais. Mannequin sans mâchoire : lorsqu’on vous dit que les standards de beauté en France ont énormément changé, ce n’est pas une plaisanterie. Piste cyclable mec en slip : il n’y a rien de mal à aimer les hommes, le cyclisme et les slips. Mais lorsqu’on aime trop les 3, le résultat est la recherche de ce genre de choses sur Google. Si le moteur de recherches en question était humain, il serait en dépression. Nourriture pour chat à moitié obèse : les chats sont de véritables stars d’Internet. Dans le classement des animaux préférés des Français, ils arrivent en deuxième position. Il est alors normal que l’on cherche quelques astuces pour leur faire perdre des kilos en trop et les aider à retrouver la ligne. Fumer en grande quantité dans un bus scolaire : les Français, et plus précisément les Parisiens, sont réputés pour être de gros fumeurs. Mais de là à vouloir fumer en grande quantité dans un bus scolaire, il faut avoir atteint le degré maximum du « je m’en fous ». Actualités guerre Russie Ukraine : en France, nous aimons les informations et que nous voulons tous être en exclusivité sur le scoop de l’année. Seulement, nous ne comprenons rien de ce qui se passe et attendons les actualités télévisées pour une explication en détail. Comment tuer sa femme sans laisser de trace : saviez-vous que selon les statistiques, et ce, dans le monde entier, la France incluse, le premier motif de divorce est le mariage ? Manger requin sur Metz : on dit qu’en Chine, l’aileron de requin est un mets raffiné. Impossible de blâmer un pauvre Français qui souhaite être à la page et qui tente d’obtenir son pass vers le monde si fermé de la haute gastronomie en essayant l’impossible. Acheter toison pubienne : nous entrons dans les recherches effectuées par de jeunes pré-pubères accros à Internet et qui pensent que tout ce qu’il est possible de trouver sur Google est vrai. Comment contenter une femme ? : quelle est la définition de « contenter » ? Dans la vie quotidienne ? Professionnelle ? Amoureuse ? Sexuelle ? Google connaît énormément de sites pouvant répondre à cette question. Je veux rejoindre Al-Qaida : soit cette personne ne comprend rien à la source du conflit isralo-palestinien, soit elle a perdu une place importante dans son ancienne entreprise, soit elle n’a aucun contact avec aucune forme d’informations et d’actualités. Dans tous les cas, elle est la définition même de « Je ne pense pas, mais je suis quand même ». Le pass sanitaire est-il waterproof ? : personne n’a dit à ce malheureux que le pass sanitaire ne doit pas rester dans la poche de son maillot de bain fleuri ? Alors, c’est le momentou jamais ! Actualité Covid : vous noterez le singulier pour « actualité ». Cette maladie fait comme si elle avait totalement disparu après avoir mis le monde en pause et avoir instauré l’obligation de détention d’un pass sanitaire waterproof. Nous avons fait nos recherches, le pass sanitaire est bel et bien obligatoire, mais aucune information sur le fait qu’il soit waterproof ou non, même Google a ses limites. Photo d’un mouton et d’une boule à suspendre : pourquoi un mouton ? Pourquoi une boule à suspendre ? A-t-on besoin d’une ligne de pêche pour le faire monter ? Quel est l’outil idéal pour ça ? Le mouton ne sera-t-il pas trop stressé à quelques centimètres au-dessus du territoire français ? Encore tant de questions pour Google Chrome. Astuces pour devenir pute en 10 étapes : oui, les temps sont durs. Et comme le dit si bien Cosette dansLes Misérables : « Vendons ce qu’il reste ! ». Alors, pourquoi pas finalement ? C’est un métier bien payé, qui ne nécessite pas de gérer les pièces d’un euro, et il s’agit également d’un bon moyen de joindre l’utile à l’agréable. Conseil : gardez en tête un bois situé près de Boulogne avant de prendre votre décision. Chanson française contenant na, na, na, na, na : le pire, c’est que cette méthode de recherche marche et s’avère même très efficace. Mais pour éviter cela, sachez que votre smartphone est doté d’un outil appelé Shazam vous permettant de trouver n’importe quelle chanson dans le vaste monde d’Internet. Endives reproduction : il est clair qu’aucune des images contenues dans notre ancien livre de sciences naturelles ne décrivait la reproduction des endives. Il s’agit peut-être d’un coup marketing des producteurs d’endives qui ne veulent pas que le monde en sache assez sur leurs méthodes de reproduction douteuses. Sexualité dans sous-marin : il ne s’agit sûrement pas de l’un des services proposés par le Capitaine Nemo dans son sous-marin, le Nautilus. Sûrement n’y réfléchirait-il pas une deuxième fois en laissant le curieux sur le port et en démarrant les moteurs fissa. Le blanc d’œuf est-il du sperme de coq : encore un qui n’a pas suivi les cours de science et qui tente de rattraper son retard grâce aux recherches sur Google Chrome. Pourquoi Google est le moteur de recherches préféré des Français ? : déjà, parce qu’il s’affiche en premier, et deuxième raison, le temps qu’Internet Explorer ne donne des résultats sous forme de données statistiques, nous avons le temps de faire des enfants, et eux, des enfants à leur tour. Le Twitter d’Internet Explorer doit sûrement parler de l’apparition d’une maladie grave, le Covid. Qu’est devenu le blog de mon enfance ? : il est toujours actif. Tu peux alors revivre à quel point le monde te détestait et combien tu détestais le monde, et en chemin corriger tes fautes d’orthographe. Aujourd’hui, le blog a laissé la place aux sites web, aux pages sur les réseaux sociaux et les utilisateurs à cheval sur les fautes de français. Comment est le sexe des crocodiles ? : cliquez sur « images » après avoir effectué la recherche. Vous trouverez sûrement des résultats dignes de ce nom sur les sites web spécialisés dans les reptiles. Deuxième prénom Emmanuel Macron : l’homme politique français dont les services rendus à la nation devraient prendre fin en 2022 a pour deuxième prénom Jean-Michel, suivi par Frédéric. Il s’agit de l’une de ces informations inutiles, mais qui font tant de bien lorsqu’elles sont connues. Monde arrêt covid : ce n’est un secret pour personne, le monde a longtemps été mis sur pause à cause du covid. Autant dire qu’à cause de cette maladie, la Terre était en arrêt maladie ! La covid est la source de l’émergence de nombreux postes en télétravail, ce qui n’est pas le pire des résultats de la pandémie mondiale. Google : il est vrai que taper « Google » sur le moteur de recherches portant le même nom peut paraître étrange. Mais si vous tapez « Google » et que vous appuyez sur « Entrée », vous découvrirez une quantité astronomique d’informations concernant l’entreprise qui gère votre moteur préféré. Fun fact : si vous tapez « Google Google Google Google Google Google Google » soit sept fois « Google », il ne se passe absolument rien.

Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive concernant les recherches insolites sur Google et inclut uniquement celles qui sont effectuées en France. Savez-vous qu’il y a près de 7000 langues dans le monde entier ? Cela signifie que Google a dû subir des recherches dans toutes ces langues-là.

Conseil : si vos recherches n’aboutissent pas ou si les résultats offerts par le moteur de recherche numéro UN ne sont pas satisfaisants, au lieu d’appuyer sur « Entrée » après avoir écrit votre requête, appuyez sur « Actualités ». Grâce à cet onglet, vous trouverez plusieurs faits d’actualité sur un sujet donné. Les résultats obtenus sont différents de ceux de la recherche normale.