Top 50 des meilleures images drôles du jour

Regarder quelques clichés amusants est la meilleure façon de démarrer ou de clôturer la journée dans la joie et la bonne humeur.

Visionner des images drôles pour décompresser

Un chien qui prend un selfie Crédit : damedeeso

Votre journée a été longue ? Accordez-vous une petite pause humour en regardant quelques photos marrantes avant de dormir. Petits et grands y trouveront du plaisir, une bonne dose d’humour est la meilleure façon de rompre le train-train quotidien. Découvrez notre sélection de meilleures images drôles.

1- Image drôle d’une girafe en train de regarder l’artiste

Une girafe la tête en bas qui jette un coup d’œil depuis une certaine hauteur. Crédits : frentusha

Cette girafe se penche à sa manière pour regarder l’objectif. Sa curiosité lui donne un air drôle, comme si elle avait envie de rappeler au photographe que sa tête risque de ne pas figurer sur la photo.

2- Photo drôle d’un chien en train de se détendre sur un coussin

Un chihuahua muni d’accessoires en train de se relaxer sur un coussin rose. Crédits : damedeeso

Vêtu comme les clients d’un centre de bien-être, ce chihuahua prouve que la relaxation n’est pas uniquement réservée aux humains. En plus d’être bien installé sur un coussin douillet, ce chien a droit à un cocktail. Ses lunettes en forme de cœur vous en dit long sur son look stylé.

3- Image drôle d’un chien étonné

Un Griffon bruxellois étonné par ce qu’il voit. Crédits : JZHunt

Le regard qu’a ceGriffonbruxellois témoigne son étonnement par rapport à ce qu’il voit. Ses yeux arrondis et écartés, ainsi que son visage compressé lui donnent un air de petit vieux. Il lui manque peut-être une pipe et un béret pour parfaire l’image.

4- Photo drôle de la tête d’un alpaga muni d’une crête

Un alpaga coiffé de façon bizarre qui regarde l’objectif. Crédits : suefeldberg

Cet alpaga et sa coiffure insolite vous en mettent plein la vue. Le gros plan de sa tête remplit l’objectif, le rendant encore plus amusant. Sa touffe à l’apparence rêche dissimule ses yeux, mais ses dents de fumeur alcoolique ne passent pas inaperçues. Un peu d’humour !

5- Image drôle d’un bulldog paresseux sur un bureau

Un bulldog qui a l’air fatigué assis sur une chaise de bureau. Crédits : monkeybusinessimages

Cebulldogne tiendra pas jusqu’à la fin de l’heure de bureau vu son visage épuisé… ou pas. Oui, car même si quelque chose l’enchante, cette race canine affiche une image triste. Un petit café pour lui remonter le moral ?

6- Photo drôle d’un raton laveur au look stylé

Un raton laveur avec des lunettes aux doigts levés façon rock'n'roll. Crédits : Sonsedska

Ce raton laveur nous rappelle que la musique n’a aucune frontière et que les symboles musicaux sont connus de tous. La preuve ? Regardez ses mains levées et ses doigts formant le signe des cornes. Cool, non ?

7- Image drôle d’un épagneul en train de courir sur l’herbe

Un épagneul alerté qui court vers l’objectif. Crédits : Irina Nedikova

Ou cechienfuit l'un des personnages de Wrong Turn, ou il a peur de ne pas avoir sa part de croquette. Une chose est sûre, il n’a pas envie de rester là où il était avant d’être capturé en photo. N’écartons pas l’idée qu’il ait envie de pourchasser le photographe.

8- Photo drôle d’une tortue qui porte un sac sur son dos

Une tortue en train de porter sa valise. Crédits : Anton_Sokolov

Franklin décide-t-il enfin de quitter la maison familiale ? Cette tortue insolite a l'air bien décidée de faire des kilomètres de marche en compagnie de sa valise. Un excellent montage photo.

9- Image drôle d’un cheval éclatant de rire

Un cheval qui rigole bizarrement en regardant l’objectif. Crédits : MilesStones

Non seulement ce cheval a un sens de l’humour et les yeux profonds, mais il n’hésite pas à montrer toutes ses dents. Bourré ? Peut-être. En tout cas, sa coiffure déchire ! Un détartrage chez le dentiste n’est pas de trop.

10- Photo drôle de la face d’un lion qui a l’air dégoûté

Un lion affichant un visage blasé. Crédits : Ian Dyball

Soit celionvient de manger un citron pour la première et la dernière fois, soit il a passé une nuit alcoolisée bien agitée ! Peu importe, un brossage des canines s’impose. Ne parlons pas de son haleine…

11- Image drôle d’un crocodile portant une grenouille sur le dos

Un crocodile qui semble se faire guider par une grenouille. Crédits : AndaRa

Le crocodile a-t-il besoin d’être guidé pour trouver son repas ou la grenouille a besoin d'un taxi pour arriver à temps à son rendez-vous ? Mystère… En tout cas, le passager n’aura plus besoin de se payer un taxi. Le montage photo est réussi.

12- Photo drôle de deux chimpanzés en train de discuter

Deux chimpanzés perchés sur une branche d’arbre. Crédits : abadonian

La discussion entre ces deux chimpanzés insolites a l’air de bien les amuser. Nous n’en saurons probablement rien, mais leur tête en dit long sur le sujet. Un petit régime alimentaire est la bienvenue en passant.

13- Image drôle d’un singe magot en train de sourire

Un singe magot qui sourit en direction de l’objectif. Crédits : Seregraff

On se demande si quelqu’un oblige ce singe magot à sourire, une petite crainte humoristique se lit sur ses yeux. En tout cas, son pelage est bien coiffé comme s’il venait de se faire une coupe. L’image est excellente.

14- Photo drôle d’un bouledogue en train de faire une posture de yoga

Un bouledogue affichant une posture de yoga sur un tapis violet. Crédits : BenGrantham

Ce bouledogue français a sans doute consacré sa matinée à se tonifier le corps via la pratique du yoga. Sa posture montre qu’il assure en matière d’équilibre, du moins durant la prise de vue. Peut-être s’est-il écroulé sur le tapis après la photo ? Un drôle de montage photo.

15- Image drôle de deux cochons dans une salle de bain

Deux cochons en train de prendre un bain quand l’un décide de se soulager. Crédits : EmilyNorway

L’heure du bain de boue a sonné, ces deux cochons prennent leur temps dans le bassin. Si l’un est dans une position de détente, son compagnon se relaxe autrement en pissant en dehors du bassin. Au moins, il sait où viser, c’est déjà ça !

16- Photo d’un chien tenant une guitare à la main

Un crabot vêtu d’un tee-shirt rayé et d’un short blanc en train de jouer à la guitare. Crédits : Firn

Si Stitch a su utiliser une guitare, ce chien insolite n’a rien à lui envier. Chanter le King n’est peut-être pas un talent inné, mais tenir une guitare, bah tout le monde peut le faire sur une image, non ? D’accord, le montage photo est bluffant.

17- Image drôle d’un ours polaire qui a la flemme de marcher

Cet ours polaire s’avance paresseusement sur un sol enneigé. Crédits : SBTheGreenMan

Espérons que cet ours polaire pourra atteindre ses buts à temps. Vu son rythme, il risque de rater son rendez-vous. Au lieu de traîner les pieds, cet animal fait glisser sa tête de façon ludique. L’image est attendrissante.

18- Photo drôle d’un bulldog la tête en bas

Un bulldog au profil renversé avec les mains en l’air. Crédits : WilleeCole

Si le photographe n’a pas eu un torticolis en capturant cette image, nous risquons d’en avoir en la regardant. Ce bulldog a l’air heureux d’avoir la tête en bas et son petit ventre dirigé vers le haut. Cette position est parfaite pour s’étirer un peu.

19- Image drôle d’un homme qui se fait tirer le pied par sa femme

Une mariée en robe blanche en train de tirer le pied de son mari. Crédits : Kladyk

Ce nouveau couple (ou futurs divorcés) semble ne pas s’entendre sur un point. L’homme tente de s’échapper, tandis que sa dulcinée le retient en lui tenant le pied. Qu’en est-il de la nuit de noces ?

20- Photo drôle d’un couple marié durant la période de Covid

Un couple insolite qui se protège le visage avec des masques différents. Crédits : ajr_images

Se marier durant la pandémie n’est pas très plaisant, vos invités risquent de ne pas vous reconnaître. Au moins, vous ne sentirez pas les odeurs bizarres et vos invités ne sauront jamais si vous vous êtes brossés les dents ou pas !

21- Image drôle d’une femme refusant une demande en mariage

Une femme qui refuse la demande en mariage d’un homme. Crédits : AntonioGuillem

Rejeter une demande en mariage quand vous êtes tous les deux à la maison est une situation compliquée et humoristique à la fois. Comment allez-vous gérer la suite des événements ?

22- Photo drôle d’un garçon d’honneur qui plonge devant les mariés

Un homme qui plonge dans le vide devant les mariés et les demoiselles d’honneur. Crédits : Aksakalko

Cet homme a eu l’idée de marquer le jour J à sa façon : via une blague en se jetant dans le vide devant les nouveaux mariés, les garçons et les filles d’honneur. Espérons que sa chemise (mais surtout sa tronche) est restée intacte après l’incident.

23- Image drôle d’une mariée croisant les doigts

Une mariée câlinant son mari avec les doigts croisés. Crédits : Ljupco

La tête que fait cette mariée incite chacun à se demander si on a vraiment fait le bon choix. Au moins, Monsieur ne voit pas la confusion qui se lit sur le visage de sa bien-aimée.

24- Photo drôle d’une bagarre entre deux mariées

Deux femmes en robe de marié se bagarrant sur la pelouse. Crédits : JudahArt

Ces deux mariées semblent avoir oublié leur (l’)époux et les invités affamés qui les attendent quelque part. Les robes blanches sont encore intactes, leur coiffure par contre… L’image parle d’elle-même.

25- Image drôle d’un mariage qui commence mal

Un homme qui se bouche les oreilles et une femme tenant un mégaphone. Crédits : Antonio_Diaz

Madame veut déjà imposer ses règles et elle y va fort ! Un mégaphone est l’instrument choisi pour exprimer ses… besoins. Le marié ne se retient même pas de protéger ses tympans avec les mains. Voilà un couple exemplaire !

26- Photo drôle d’un couple marié en pleine mésentente

Un homme qui se protège avec un cœur en carton contre le coup de poing de sa femme équipée de gants de boxe. Crédits : Voyagerix

Ce couple doit se remettre en question, Monsieur met déjà un barrage entre son cœur en papier et lescoups de poingde sa dulcinée. Avouez qu’il a raisonou est-ce une blague ?

27- Image drôle d’un couple marié en train de se disputer

Une mariée en train de crier sur son époux en tenant un bouquet de fleurs. Crédits : Kontrec

Ou l’homme a prononcé le mauvais prénom à l’hôtel, ou la femme a ses règles le jour J. On se demande comment va se dérouler la nuit de noces, les images ne sont pas rassurantes. Espérons que cette image est de l’humour.

28- Photo drôle d’un couple marié tenant une tirelire

Un couple marié aux visages paniqués tenant une tirelire en cochon rose. Crédits : Ljupco

Le jour J coûte cher, les visages alertés de ce couple en disent long sur le tarif des préparatifs. Ces nouveaux mariés risquent réellement de vivre d’amour et d’eau fraîche après la fête ! La tirelire est vide, la bonne blague !

29- Image drôle d’un bébé plein de pâtes en train de boire dans son gobelet

Un enfant assis sur sa chaise couvert de pâte qui boit dans son gobelet blanc. Crédits : Love portrait and love the world

Avis aux parents : cette fillette ne se soucie pas d’avoir des spaghettis sur la tête et sur le corps, elle est rassasiée et c’est tout ce qui compte. Allez ! Une gorgée de lait pour la route !

30- Photo drôle d’un bébé méfiant en train de manger

La face d’un bébé drôlement méfiant qui déjeune sur une chaise. Crédits : fotojog

Sur cette image, bébé a l’air de se poser des questions sur la fiabilité de la nourriture qu’on lui donne à la petite cuillère. Une blague ? Ses yeux arrondis expriment ses sentiments, gare à la nounou !

31- Image drôle d’une fillette en train de faire un dessin sur le mur

Une fillette avec des couettes qui fait des dessins sur le mur blanc. Crédits : UserGI15613517

Les cahiers ne suffisent plus à cette choupinette pour faire ses dessins, et puis la déco murale a besoin d’un peu de pep’s, non ? Place à l’artiste qui vous en mettra plein la vue ! Tout sauf une blague.

32- Photo drôle d’un bébé en train de se couvrir le visage

L’image d’un bébé vu sur le côté qui se couvre le visage sur un lit blanc. Crédits : LightFieldStudios

Ce bébé a sans doute vu le montant de la facture énergétique de la maison, une catastrophe ! Comment les parents vont-ils payer le montant et assurer la qualité de son lait quotidien ? Le montage photo est top !

33- Image drôle d’un bébé qui saute sur le lit de ses parents

Un petit garçon qui saute du haut d’une chaise pour atterrir sur le lit de ses parents. Crédits : KuznetsovDmitry

Rien n’est plus amusant que de sautiller sur le lit de maman et de papa pour les réveiller… en douceur ! Pourvu que l’enfant sache où mettre ses pieds pour éviter de piétiner ses vieux !

34- Photo drôle d’un garçon crachant de la fumée par les oreilles

Un garçon à lunettes avec des fumées blanches qui sortent de ses oreilles. Crédits : SIphotography

Les lunettes de ce garçon ne dissimulent en rien son regard furieux. Les fumées blanches qui sortent de ses oreilles et ses bras croisés confirment son humeur. Pourvu que ses parents trouvent un moyen de l’adoucir.

35- Image drôle d’une fillette en train de mettre du rouge à lèvres

Une fillette avec un chapeau marron sur la tête en train de mettre du rouge à lèvres. Crédits : Alina Demidenko

Instant make up, cette fillette femme est bien décidée de se faire une beauté avant de sortir avec son beau chapeau. Va-t-on lui dire que son maquillage dépasse un tout petit peuet qu’elle peut s’inspirer des modèles photos sur Pinterest ?

36- Photo drôle d’un grand-père jouant au cerceau

Un senior au look stylé en train de s’amuser avec un cerceau rose. Crédits : Halfpoint

Papi a l’air de bien s’amuser avec son cerceau placé autour de la taille. Parlons de son look hyper sympa : une casquette à l’envers, des lunettes de soleil et un sweat. Qui veut jouer avec grand-père ?

37- Image drôle d’une grand-mère avec une tenue cool colorée

Un senior avec des vêtements des années 80 en train de faire un dab. Crédits : Diamond Dogs

Un visage dans le pli du coude (ou presque) et hop ! Mamie rejoint la cour des jeunes avec cette photo. Avouez-le, ces couleurs lui vont très bien. Grand-mère s’inspire-t-elle des vidéos sur internet ?

38- Photo drôle d’une grand-mère en maillot sur une chaise longue

Femme âgée vêtue d’un maillot de bain rouge avec des lunettes en cœur, un chapeau et un cocktail à la main. Crédits : Zinkevych

Qui vous a dit qu’une mamie doit se couvrir au bord d’une piscine ? Celle-ci se sent très bien dans son maillot de bain une pièce et ses lunettes stylées, la partenaire idéale pour une journée détente !

39- Image drôle d’une mamie rock 'n' roll

Une grand-mère avec de grosses lunettes orange et aux mains en signe des cornes. Crédits : Cheschhh

Cette mamie aux lunettes façon libellules incarne la joie et l’humour. Ses mains en signe des cornes vous informe qu’elle est également branchée rock'n'roll. La meilleure blague du jour !

40- Photo drôle d’une mamie à lunettes avec des mains en signe des cornes

Une mamie rock'n'roll avec des lunettes de soleil toute vêtue de noir, portant un long collier en perles et tenant un cocktail à la main. Crédits : grinvalds

Cette grand-mère sait apprécier la vie, son look sobre lui va très bien. Prendre un verre de temps en temps et écouter quelques playlists rock est bon pour la santé ! Belle photo, non ?

41- Image drôle de grands-parents en train de s’amuser

Les grands-parents en train de s’amuser avec des pistolets à eau colorés. Crédits : LuckyBusiness

Papi avec son masque et son tuba, mamie avec ses lunettes colorées, le tout équipé de 2 armes de destruction massive… inoffensives. Une image qui restera longtemps en tête.

42- Photo drôle d’une mamie swag hyper stylée

Une felle âgée au look swag avec des lunettes de soleil. Crédits : giorgiomtb1

Cette femme âgée insolite a résolument opté pour un look swag pour conserver sa jeunesse. Casquette à l’envers et lunettes de soleil, rien ne vaut un tel style !

43- Image drôle d’un papi musclé et stylé

Un homme âgé exposant ses muscles, sa barbe tombante et ses lunettes de soleil. Crédits : Deagreez

Un senior n’a pas forcément les muscles qui lâchent, celui-ci vous prouve que l’âge n’est qu’un détail insignifiant. Les lunettes sont là pour embellir son image.

44- Photo drôle de personnes âgées jouant à la course en sac

Trois séniors équipés de sacs en train de faire la course. Crédits : Ljupco

Les jambes placées dans des sacs et hop, ces trois personnes âgées se lancent dans une course ludique qui leur font retomber en enfance. La photo ne suffit pas, une vidéo s’impose !

45- Image drôle d’un papi DJ

Un grand-père s’initiant au DJing. Crédits : dubassy

Ce papi n’a pas l’air de comprendre ce qu’il doit faire sur cette table de DJ, est-ce une blague ? Ou alors il est attentif à la commande musicale d’un client. La photo en dit long sur ses émotions.

46- Photo drôle d’un grand-père dans la peau d’Elvis

Un papi vêtu d’une perruque et d’une tenue en blanc. Crédits : Vittorio Gravino

L’image insolite de ce sénior rappelle celle du King. Plutôt réussi, non ? Il lui reste la voix et les gestes pour faire renaître le style des années 60.

47- Image drôle d’un papi faisant du skate devant une jeune femme

Un homme âgé avec une cane et un skate passant devant une femme en robe rouge. Crédits : Kladyk

Cet homme ne se soucie pas de son âge, son plaisir à faire du skate étonne la jeune femme qu’il rencontre au passage. Une blague ? Non. L’image est bien réelle.

48- Photo drôle d’une grand-mère faisant deux doigts d’honneur

Une grand-mère avec des lunettes libellules qui fait des doigts d’honneur. Crédits : Diamond Dogs

Cette mamie excentrique ne se fait pas prier pour paraître cool et… un peu vulgaire sur cette photo. Sa veste dorée ajoute du pep’s à son profil unique.

49- Image drôle d’un père jouant avec son fils sur les escaliers

Un senior et un homme glissant au moyen d’un coussin rouge sur les escaliers. Crédits : Halfpoint

Ce grand-père prend plaisir à se glisser du haut d’un escalier avec son fils. Le coussin amortit les chocs, mais pas les fous rires ! L’image est magnifique !

50- Photo drôle d’un couple senior rock'n'roll

Un homme avec une main en signe des cornes et une femme âgée avec une guitare électrique. Crédits : Halfpoint

Ce couple rock'n'roll insolite a des looks qui déchirent avec le blouson en cuir noir, les lunettes tendance et la guitare électrique violette. Nous attendons le live vidéo avec impatience !