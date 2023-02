50 citations pour définir un amour fort

Avouer ses sentiments avec passion à la femme ou à l’homme de sa vie peut se faire d’un millier de façons. Voici les citations et les proverbes les plus célèbres pour révéler un amour fort afin de renforcer votre couple.

Dire son amour avec 50 citations / Crédit photo : Istock

Il paraît que l’amour rend aveugle ! Ce proverbe est l'œuvre du philosophe grec Platon et a souvent été répété, renouvelé, contredit, détourné et complété au fil des siècles. Pourtant, rien ne semble mieux ouvrir les yeux qu’un amour fort empli de passion et de bonheur.

Il y a différents cas de figure sur la manière de tomber amoureux d’une femme ou d’un homme. Cela peut être un coup de foudre immédiat qui vous enflamme instantanément ou cela peut être le fruit d’une longue amitié et complicité qui se transforme en amour secret.

L'amour est comme une poésie, une oeuvre, qu'un auteur a passé sa vie à écrire, sans forcément savoir quel mot serait le plus adapté pour le définir. Un couple n'est jamais aussi fort que quand il est répété sans cesse à l'homme ou la femme de sa vie. Il n'y a rien de plus précieux que de voir du bonheur, de la passion et de l'amour dans les yeux de l'être aimé.

Si certains attendent la Saint Valentin pour révéler la vérité sur ses sentiments, un amour n’est vraiment fort que s’il est avoué et prouvé tous les jours. Au quotidien, des couples se disent à quel point ils s’aiment et c'est sûrement ça, la recette du véritable bonheur.

Il ne suffit pas d’attendre la Saint Valentin pour révéler et déclarer un amour, même si cela peut remettre en cause une amitié. Tous les jours, l’amour mérite d’être crié à haute voix ou intimement chuchoté à une oreille. Cependant, il est toujours délicat d’avouer ses sentiments à une femme ou un homme que l’on aime secrètement.

À travers l’histoire, il existe de nombreuses oeuvres restées célèbres pour avoir défini l’amour. D’auteur en auteur, les réflexions sur l’amour ont traversé les époques à travers des proverbes et des citations restées dans les mémoires et dans les coeurs.

Quelqu’en soit l’auteur et leur oeuvre restée dans l’histoire, ces proverbes et citations célèbres appartiennent à tout homme et à toute femme car l’amour est quelque chose d’universel.

Lorsqu’on aime une personne, être aimé en retour c’est comme faire d’une pierre deux coups. On a l’impression d’avoir aligné toutes les étoiles pour être heureux tout le reste de sa vie.

On s’imagine amoureux ou amoureuse pour la vie, en couple, à célébrer ensemble un anniversaire de mariage et la plus belle des Saint Valentin, chaque année qui passe pour le reste de votre vie, à deux dans une passion commune.

Un amour qui dure pour toujours / Crédit photo : Istock

Des citations célèbres pour un amour fort

Pour dire à quel point un amour est fort, la littérature et la chanson possèdent de nombreux proverbes et citations d’auteur qui révèlent cette vérité. Les sentiments, cette passion amoureuse, que l’on éprouve sont pourtant indéfinissables par moment.

L’amour est le plus beau des sentiments. Voilà pourquoi vous pouvez utiliser une citation d’amour originale ou une citation célèbre pour le prouver car même les couples les plus solides et les plus amoureux peuvent connaître des périodes de mou. Pour éviter que votre routine de couple finisse par se lasser et éteindre à petit feu votre amour et des citations d’amour fort ne peuvent que vous aider.

En effet, une citation ou proverbe romantique peut vous rappeler l’ampleur de vos sentiments envers l'homme ou la femme que vous aimez. Dire « Je t’aime » à la personne qui compte le plus pour nous est l'essence même d'une relation de couple ou d'un mariage. L'amour est comme une poésie, une oeuvre, qu'un auteur a passé sa vie à écrire, sans forcément savoir quel mot serait le plus adapté pour le définir.

Inspirez-vous des 50 citations d’amour fort listées ci-dessous afin de trouver le message parfait pour votre homme ou votre femme. Soyez créatif, ou créative, et n’ayez pas honte de vos émotions d’amour dans le choix de votre citation.

Dans l’amour, il doit aussi y avoir des sentiments d’amitié pour que le bonheur perdure en couple, sans y devenir aveugle. En effet, il n’y a que dans les yeux de l’homme ou de la femme aimée que l’on peut déceler la vérité et la passion d’un amour.

Une citation ou un proverbe pour décrire un amour, un bonheur ou une passion qui enflamme une amitié, il en existe des tas. Ces citations et ces proverbes sont l'oeuvre d'auteurs de poésie ou de philosophe qui ont su trouver les bons mots pour définir le véritable amour, la passion du bonheur. L'amour, comme l'amitié, est tout simplement l'oeuvre d'une vie que l'on construit à deux, en couple.

Voici 50 citations et proverbes pour définir les sentiments d'un amour véritable :

1. Pour le monde, tu n’es qu’une seule personne. Mais pour moi, tu es le monde entier. Tu es l’être le plus exceptionnel que je connaisse. Merci de faire partie de ma vie et de la rendre si sensationnelle.

2. ”Il n'y a pas de vacances à l'amour ..., ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et tout, il n'y a pas de vacances possibles à ça.” Marguerite Duras

3. « Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. » Alfred de Musset

4. Mon amour, tu es ma drogue et je suis complètement accro !

5. ”L'amour est tout, - l'amour, et la vie au soleil. - Amour est le grand point, qu'importe la maîtresse? - Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse !” Alfred de Musset

6. ”Il n'y a qu'un remède à l'amour : aimer davantage.” Henry David Thoreau

7. Il paraît que quand je parle de toi, j’ai des étoiles dans les yeux. Je n’ai pas de problème à croire à cela, car quand je pense à toi, tout mon être brille. Ton amour me rend unique !

8. Si je devais vivre ma vie une nouvelle fois, je ferais en sorte de te trouver plus tôt pour pouvoir t’aimer plus longtemps.

9. « Ah ! L’amour, l’amour ! Tu vois, ma belle amie, sur cette terre où tout nous brise, où tout nous déçoit, où tout nous fait mal, c’est une consolation merveilleuse de penser qu’il nous reste l’amour… » Jean Anouilh

10. Le véritable amour, c’est connaître les défauts d’une personne et l’aimer encore plus pour ça.

Des gestes du quotidien pour prouver son amour / Crédit photo : Istock

11. Aimer quelqu’un, ce n’est pas imaginer sa vie avec cette personne. C’est être incapable d’imaginer sa vie sans elle. Et si tu n’étais pas là, mon futur n’existerait pas ! Sans ton amour, je ne serais rien !

12. ”Qu'est-ce que l'amour ? Ce n'est pas l'excitation. C'est le besoin de se trouver tous les jours dans la compagnie d'un corps qui n'est pas le sien. - Dans l'angle de son regard. - A portée de sa voix.” Pascal Quignard

13. “Je t’aime parce que tout l’univers a conspiré à me faire arriver jusqu’à toi.” Paulo Coelho

14. « Il n’y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d’exister pour quelqu’un. » Victor Hugo

15. “Le véritable amour consiste à choisir les nombreuses choses qu’une personne a bien faites plutôt que la seule chose qu’elle a mal faite. L’amour véritable ne garde pas trace des fautes commises.”

16. ”Aimer, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour.” Fernando Pessõa

17. Même si tu me brisais le cœur en des milliers de morceaux, je ramasserais chacun d’eux pour les remettre dans tes mains.

18. J’ai besoin de toi comme un cœur a besoin d’un battement.

19. ”L'amour est poésie. Un amour naissant inonde le monde de poésie, un amour qui dure irrigue de poésie la vie quotidienne, la fin d'un amour nous rejette dans la prose.” Edgar Morin

Des citations célèbres d’auteur

20. Contrairement à ce que l’on pense, l’amour n’est pas aveugle. Il nous permet simplement de voir des choses cachées que personne d’autre ne peut remarquer ! Je voulais que tu saches que je te vois tel(le) que tu es et que c’est pour ça que j’ai choisi de t’aimer !

21. ”Je t’aime dans le temps. Je t’aimerai jusqu’au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai aimée. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé.” Jean d’Ormesson

22. ”L'Amour a fait de moi la cible où court la flèche, m'a fait neige au soleil, cire au contact du feu, et brume dans le vent.” François Pétrarque

23. Ce sont trois mots simples d’amour et il ne faut que quelques secondes pour les prononcer. Pourtant, il faut vivre toute une vie pour les prouver : je t’aime !

24. “Le véritable amour supporte tout, endure tout et triomphe.” Dada Vaswani

25. « L’amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l’imagination. » Voltaire

50 citations pour dire son amour / Crédit photo : Istock

26. Si tu me demandais pourquoi je t’aime, je devrais t’expliquer pourquoi je vis.

27. Je veux vivre dans tes yeux, disparaître dans tes bras et être enterré(e) dans ton coeur. C’est sûrement l’amour fou entre nous !

28. ”Être amoureux, c'est voir dans celui ou dans celle qui vous aime ce qu'on y souhaite, et non pas ce qu'on y trouve.” Paul Reboux

29. « L’amour est toujours dévoué, toujours héroïque, toujours capable de grandes choses, prêt à donner sa vie en échange d’un sourire, et je me porte garant pour l’amour. » Alphonse Daudet

30. ”L'amour n'a point d'âge; il est toujours naissant. Les poètes l'ont dit.” Blaise Pascal

31. Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai toute ma vie. Et quand je mourrai, je continuerai à t’aimer de l’au-delà !

32. ”L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme.” Oscar Wilde

33. ”Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps; il se suffit, il réalise l'absolu.” Simone de Beauvoir

Un proverbe ou une citation pour prouver son amour

36. « Si tu savais combien je t’aime, combien tu es nécessaire à ma vie, tu n’oserais pas t’absenter un seul moment, tu resterais toujours auprès de moi, ton coeur contre mon coeur, ton âme contre mon âme. » Victor Hugo

37. Il faut avoir de la foi pour croire en l’amour. Il ne peut pas être touché ni vu, seulement ressenti. Je ne peux donc pas prouver pourquoi je t’aime, mais je sais que sans toi, je ne pourrais même pas respirer.

38. Tes yeux sont des poèmes qui se lisent en silence, tes yeux sont ma chance quand ils disent je t’aime.

39. Je ne pensais pas qu’un seul sourire pouvait figer le temps ni qu’un simple regard pouvait habiller mes journées. Mais voilà, tu fais des miracles tous les jours. Je t’aime de tout mon coeur !

40. ”Le véritable amour c'est quand un silence n'est plus gênant.” Jean-Jacques Goldman

Prouver son amour tous les jours / Crédit photo : Istock

41. Toutes les histoires d’amour sont bien sûr belles, mais la nôtre, elle est exceptionnelle. Elle me donne des ailes et elle me fait croire à l’impossible. Merci d’être qui tu es, car tu es parfait(e) !

42. « Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester. » Dalaï Lama

43. ”On peut donner bien des choses à ce que l’on aime. Des paroles, du repos, du plaisir. Tu m’as donné le plus précieux de tout : le manque. Il m'était impossible de me passer de toi, même quand je te voyais tu me manquais encore.” Christian Bobin

44. Notre amour est si grand que même l’Univers en est jaloux. Relis cette citation à chaque fois que tu as une baisse de moral !

45. ”C’est à partir de toi que j’ai dit oui au monde.” Paul Eluard

46. « Mon cœur s’envole vers toi – Et tout seul tendrement, je revois – Le temps si court – De ton dernier séjour – Où tous deux, nous vivions notre amour… » Charles Trenet

47. ”Tout l'univers obéit à l'Amour; - Aimez, aimez, tout le reste n'est rien.” Jean de La Fontaine

48. L’amour, c’est penser beaucoup plus souvent à l’autre qu’à soi-même. Et je pense à toi sans cesse. Je t’aime, mon amour !

49. “L’amour vrai, sa sincérité se distingue par les actes bien mieux que par les paroles.” William Shakespeare

50. Chaque jour, je me lève et je me dis que je ne peux pas t’aimer davantage qu’hier. Puis, je croise ton regard et une nouvelle vague d’émotions m’envahit. Notre amour grandit quotidiennement, imagine alors ce qui nous attend dans quelques années !

