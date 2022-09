7 formations utiles si vous ne savez pas quoi faire avec vos crédits CPF

On vous distille aujourd’hui quelques conseils pour choisir des formations utiles avec vos crédits CPF.

Depuis le 1er janvier 2015, le Compte personnel de formation - instauré dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle - permet à tous les actifs ou demandeurs d’emploi de plus de 16 ans de se former professionnellement tout au long de leur carrière.

L’accès à ces nombreuses formations est un véritable avantage mais il est parfois difficile de faire un choix devant la multitude d’offres proposées.

Crédit photo : Istock

Pour vous aider à choisir, il existe néanmoins des sites spécialisés comme « Or Formation » qui vous propose un certain nombre de formations utiles et adaptées à tous les parcours.

En voici quelques-unes :

- Formation Photoshop

Célèbre logiciel de montage et de retouches photos, Photoshop n’est pas toujours facile d’accès quand on n’a pas l’habitude de l’utiliser. Or, une fois maîtrisé, il peut rendre de nombreux services au travail comme dans la vie de tous les jours.

Rien de tel donc qu’une formation adéquate pour se perfectionner et ne plus être pris au dépourvu.

- Formation Excel

Logiciel tableur incontournable, Excel est un outil quasi-indispensable dans certains secteurs.

Sa maîtrise est donc recommandée et si son utilisation semble complexe au premier abord, elle s’avère accessible surtout si l’on a l’opportunité d’en apprendre les rouages grâce à une formation prévue à cet effet.

- Formation Power Point

Allié de vos présentations et autres exposés, Power Point est indispensable à bien des égards.

Si vous souhaitez vous améliorer, optez pour une formation et ce logiciel n’aura plus aucun secret pour vous.

Crédit photo : Istock

- Formation en Espagnol

Maîtriser une ou plusieurs langues est devenu un véritable atout dans la vie professionnelle.

Mais à l’heure ou l’Anglais est presque indispensable dans un monde global, la maîtrise d’une autre langue, moins répandue, peut vous donner un avantage sur votre CV.

C’est pourquoi « Or Formation » vous propose, entre autres, un apprentissage de l’espagnol adapté à tous les niveaux.

- Formation pour une préparation au DCL (Diplôme de compétence en langue)

Si vous souhaitez pousser encore davantage votre apprentissage en langue vivante pour obtenir par exemple une certification DCL (Diplôme de compétence en langue), une formation vous préparant à cet objectif est également proposée.

- Formation en management/Ressources humaines

« Or Formation » vous permet également de suivre un cursus destiné à vous former pour prétendre à des postes de management en ressources humaines.

Planification, énumération des priorités et capacité à diriger vous seront notamment enseignées.

- Formation en comptabilité

Enfin, une formation destinée aux métiers de la comptabilité est également disponible et propose un enseignement facilitant la lecture, l'interprétation ou encore le déchiffrage de bilans de comptes et autres données.