À 106 ans, cette tatoueuse indigène philippine devient la personne la plus âgée à faire la couverture du magazine Vogue

Pour la couverture de son numéro du mois d’avril 2023, Vogue Philippines a décidé de faire la part belle à Apo Whang-Od, une tatoueuse traditionnelle. Elle devient par la même occasion la personne la plus âgée à apparaître en couverture du magazine dans le monde.

Crédit : Vogue Philippines

À 106 ans, Apo Whang-Od est considérée comme la dernière et la plus âgée mambabatok, une tatoueuse traditionnelle du groupe éthnique indigène des Kalinga. La centenaire tatoue depuis l’âge de 15 ans à l’aide d’outils très spécifiques qui nécessitent des mains habiles et délicates.

Whang-Od n’est pas une inconnue. Elle tatoue les chasseurs de têtes et les femmes dans son village de Buscalan (situé au centre de l’île de Luçon), aux Philippines. Il s’agit en général de symboles sacrés qui marquent une étape majeure dans la vie des personnes tatouées.

Pour les hommes, lorsqu’ils devenaient chasseurs de tête. Pour les femmes, il s’agissait de symboles afin de promouvoir la fertilité et la beauté.

Whang-Od passe le flambeau à sa petite-nièce

Depuis l’interdiction des chasseurs de tête dans les années 1900, Whang-Od tatoue désormais des touristes qui visitent le village de Buscalan. Autrefois, Whang-Od pouvait passer des journées entières à mettre au point des tatouages complexes.

L’art du batok ne peut être transmis que par liens du sang. N'ayant pas d’enfants, Whang-Od a décidé de passer le flambeau à sa petite-nièce de 26 ans, Grace Palicas, qui tatoue depuis ses 10 ans.

Une bonne manière de poursuivre l’héritage de Whang-Od qui souhaite par ailleurs déjouer les règles du patriarcat et transmettre son savoir-faire à une femme.

Crédit : Vogue Philippines

Crédit : Vogue Philippines