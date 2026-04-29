La folie du Babybel : pourquoi les Américains raffolent de ce petit fromage français ?

Il est devenu la star des réseaux sociaux où des Américains se filment en train d’en déguster. Le Babybel connaît un franc succès outre-Atlantique. On vous explique la tendance.

L'ascension fulgurante d’un petit fromage français aux États-Unis

En France, on le connaît depuis des décennies. Mais aux États-Unis, il fait une entrée fracassante dans les rayons des supermarchés. On parle de ce petit fromage à l’emballage rouge bien connu chez nous : le Babybel.

En effet, les ventes de Babybel outre-Atlantique ont bondi de 12%, indique TF1 info. Cette augmentation témoigne de l’intérêt grandissant des Américains pour ce fromage français.

Autre preuve s’il en est, les Américains consomment de nos jours 20.000 tonnes de Babybel, soit deux fois plus que nous, devenant les plus gros consommateurs au monde.

Le Babybel : un en-cas parfait et sain

Crédit photo : AlexPro9500/ iStock

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Alors, comment expliquer ce succès au pays de l’oncle Sam ? D’abord, la petite taille du fromage qui se transporte facilement et partout, et qui se déguste en quelques bouchées seulement.

« Ils ont une taille parfaite pour que je les emmène avec mon déjeuner. C'est pratique, et en plus ils sont bons pour la santé », explique une cliente américaine au micro de nos confrères.

On l’oublie parfois, mais le Mini Babybel est allégé en matières grasses. Et la marque française Bel l’a compris en développant une gamme spéciale aux États-Unis ou encore une gamme sans lactose et une autre vegan. Surtout, le Babybel est riche en protéines, environ 5 grammes par portion. Dès lors, il devient un snack indispensable pour les Américains qui font attention à leur ligne sans passer par des médicaments parfois hors de prix et très demandés (Ozempic, Mounjaro, Wegovy).

Devant cet engouement, le groupe Bel a déclaré vouloir proposer outre-Atlantique « une nouvelle manière d'envisager la collation qui allie nutrition, plaisir et impact positif. » Pour cela, il envisage d’augmenter sa production de fromage alors que son usine d’Évron produit déjà cinq millions de Babybels par jour dont un tiers sont destinés aux supermarchés américains. Quant à son usine du Dakota du Sud, ouverte en 2024, il en sort 1,5 million de fromages par jour.