Voici l'activité que font les gens intelligents quand ils s'ennuient selon une étude

Quand on s'ennuie, les chercheurs conseillent de faire cette activité, signe des personnes intelligentes.

Entraîner son cerveau quand on s’ennuie

Il nous arrive à tous de nous ennuyer d'un moment à l’autre de la journée. C’est normal et bénéfique pour stimuler la créativité, notamment. Mais lorsque survient ce petit moment calme, chacun réagit différemment.

Pour certains, il est impossible de rester à ne rien faire. Dès lors, ils se ruent sur leur smartphone et direction les réseaux sociaux, les sites d’achat… Selon les chercheurs de l'Université d’Oregon, ce que vous choisissez de faire quand vous vous ennuyez est déterminant pour votre cerveau.

La suite après cette vidéo

Quand vous prenez votre smartphone pour tuer le temps, c’est une bonne chose… à condition que vous fassiez ceci, précisent les chercheurs.

Contre l’ennui, le mieux est de jouer !

Crédit photo : diego_cervo/ iStock

Lorsque vous vous ennuyez, jouer à des jeux de société en version numérique est une bonne idée, révèlent les chercheurs, car ils entraînent votre cerveau. Mais pas à n’importe lesquels, précise Gena Nelson, la responsable de l’étude :

« Cette étude montre que de courtes séances de jeux de société en ligne comme le Jeu de l'oie, le Serpent ou le Bingo, peuvent améliorer de manière significative les compétences mathématiques fondamentales, comme le comptage, la reconnaissance des nombres et la compréhension des quantités. »

En effet, jouer à des jeux de société n’a rien de mauvais. Au contraire. Les jeux améliorent la concentration et stimulent la mémoire. Ce n’est pas tout, puisque les jeux agissent comme stimulateurs multisensoriels, c'est-à-dire qu’ils stimulent la vue et la proprioception (la perception du corps dans l’espace), ajoute la neurologue Natalie Mackenzie pour The Independent. De plus, la quête d’un objectif favorise les liens sociaux.

Enfin, jouer à de tels jeux active le cortex préfrontal « responsable des fonctions exécutives telles que la planification, la prise de décision et le contrôle des impulsions », poursuit l’experte. Dès lors, les scientifiques encouragent cette pratique quand l’ennui vous frappe, y compris chez les plus jeunes.