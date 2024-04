À 25 ans, elle lutte pour s'en sortir malgré un salaire de 77 000 euros par an

Haley est une jeune femme de 25 ans qui gagne 77 000 euros par an. Malgré cette somme importante, elle rencontre des difficultés financières et doit comptabiliser chacune de ses dépenses quotidiennes.

Haley est âgée de 25 ans et originaire du nord de l’État de New York. Depuis un peu plus d’un an, elle travaille comme spécialiste du marketing numérique pour une organisation d’assurance contre les accidents du travail et gagne 82 500 dollars par an, soit environ 77 000 euros.

Pour gérer son budget, Haley utilise un logiciel pour attribuer chaque dollar gagné à une dépense bien précise. En moyenne, la jeune femme et son compagnon dépensent 560 euros par mois pour la nourriture, près de 100 euros par mois pour les besoins de leurs animaux de compagnie, 100 euros par semaine pour suivre une thérapie chez un psy, 200 euros pour l’essence et près de 1 000 euros pour les frais liés à leurs deux voitures. En plus de cela, chaque mois, Haley dépense 1 770 euros afin de rembourser ses prêts étudiants.

“C’est de l’exploitation”

En comptabilisant chaque dépense, Haley parvient à rembourser rapidement ses nombreux prêts étudiants qu’elle a demandés pour financer ses études. En sortant de l’université, elle était endettée de près de 110 000 dollars, soit environ 102 000 euros.

Crédit photo : iStock

Malgré sa situation, Haley ne souhaite pas travailler plus et accorde davantage d’importance à sa vie privée qu’à son travail.

“Ce n’est pas que la génération Z ne veut pas travailler : nous ne tolérons tout simplement pas la culture du travail acceptée par les générations plus âgées, a-t-elle expliqué. Personne ne devrait se sentir obligé de travailler 80 heures par semaine pour un travail qui n’en rapporte que 40. C’est de l’exploitation. De plus, je pense que beaucoup d’entre nous ne pensent pas qu’un travail doit être le but de leur vie. Je fixe des limites au travail parce que je veux pouvoir vivre ma vie en dehors de celui-ci.”

Par la suite, Haley et son compagnon souhaitent emménager dans un plus grand appartement. Ils aimeraient également acheter une maison et se marier mais pour le moment, ils manquent d’argent pour réaliser leurs rêves.