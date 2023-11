15 astuces pour faire des économies et dépenser moins

Avec l’inflation en hausse, économiser devient plus qu’urgent, et il existe plusieurs manières d’y parvenir. Découvrez 15 astuces pour dépenser moins.

Comment faire de belles économies dans vos différents postes de dépenses ?

Faire des économies d’énergie permet de dépenser moins. Crédit : Daniele Mezzadri

L’argent qui sort du porte-monnaie dans la vie de tous les jours est réparti parmi différents postes de dépenses. Factures d’énergie (eau, électricité, gaz), courses, logement, budget voiture, dépenses de santé, entretien de la maison, achats divers, services d’abonnement Internet et de téléphonie en sont quelques exemples. Ainsi, les dépenses peuvent vite gonfler. Alors, comment faire des économies tout en maîtrisant votre budget ? Comment épargner de l’argent sur le long terme ? Avec des gestes simples et quelques conseils, vous serez en mesure de réduire vos dépenses et même d’épargner de l’argent de manière automatique tout au long de l’année. Chaque petite économie que vous pouvez faire est précieuse. Voici 15 astuces et conseils pour faire des économies, dépenser moins et augmenter votre épargne.

Astuce n°1 : Adoptez les bonnes habitudes à la maison pour économiser de l’énergie et de l’argent

Importance du budget dédié aux dépenses d’énergie.Crédit : Daniele Mezzadri

Pour épargner de l’argent, commencez par faire des économies d’énergie. Voici des conseils à appliquer à la maison et dans la vie de tous les jours pour réduire vos factures de gaz, d’eau et d’électricité :

Comparez les offres des différents fournisseurs d’électricité, d’eau et de gazafin de trouver la moins chère selon votre profil de consommation;

d’électricité, d’eau et de gazafin de trouver la moins chère selon votre profil de consommation; Au moment d’acheter vos appareils électroménagers et électroniques, vérifiez leur étiquette énergie et préférez les équipements avec le label énergétique le plus performant, par exemple A++. Même si leur prix peut être légèrement supérieur, vous en tirerez des avantages à long terme au niveau des économies d’énergie;

et préférez les équipements avec le label énergétique le plus performant, par exemple A++. Même si leur prix peut être légèrement supérieur, vous en tirerez des avantages à long terme au niveau des économies d’énergie; Autant que possible, remplacez vos ampoules traditionnelles par des modèles à économie d’énergie de type LED;

Utilisez vos appareils électroménagers en choisissant le mode éco . Sur le lave-linge par exemple, il permet de réduire la consommation de courant et d’eau;

. Sur le lave-linge par exemple, il permet de réduire la consommation de courant et d’eau; Prenez une douche plutôt qu’un bain. Ainsi, vous pourrez économiser beaucoup de litres d’eau;

beaucoup de litres d’eau; Débranchez les appareils que vous n’utilisez pas;

Utilisez l’eau de pluie pour arroser vos plantes;

Investissez dans des dispositifs d’économie d’énergie comme les prises intelligentes qui coupent l’alimentation des appareilsquand ils ne sont pas utilisés, et les thermostats qui régulent le fonctionnement du chauffage. N’oubliez pas que le chauffage représente une grande part de la consommation d’énergie dans une maison;

comme les qui coupent l’alimentation des appareilsquand ils ne sont pas utilisés, et les qui régulent le fonctionnement du chauffage. N’oubliez pas que le chauffage représente une grande part de la consommation d’énergie dans une maison; Baissez légèrement la température de chauffage dans la maison;

Utilisez le lave-linge à sa pleine capacité pour économiser de l’eau et de l’électricité;

pour économiser de l’eau et de l’électricité; Éteignez votre box Internet quand vous ne l’utilisez pas;

En été, en cas de forte température, laissez les volets entrouverts pour aérer, mais tout en empêchant les rayons du soleil d’entrer;

Réduisez ou bannissez l’utilisation du sèche-linge.

Astuce n°2 : Réduisez vos dépenses liées aux courses et l’alimentation pour faire des économies

Faire une liste des courses permet d’économiser de l’argent. Crédit : silatip

L’alimentation et les courses en général représentent l’un des principaux postes de dépenses dans le budget d’un ménage. Pour dépenser moins et faire des économies sur vos achats alimentaires :

N’oubliez pas de faire systématiquement une liste des courses en y incluant vos repas de la semaine;

en y incluant vos repas de la semaine; Profitez des offres promotionnelles sur les produits non périssables en les achetant en quantité, y compris les produits d’hygiène et d’entretien du ménage;

Profitez des remises opérées sur les produits périssables en tenant compte de leur date de péremption. Les denrées que vous pouvez consommer rapidement et dont la date limite de consommation approche sont souvent proposés à prix réduit;

opérées sur les produits périssables en tenant compte de leur date de péremption. Les denrées que vous pouvez consommer rapidement et dont la date limite de consommation approche sont souvent proposés à prix réduit; Achetez uniquement des fruits et légumes de saison ;

; Privilégiez les produits d’entretien faits maison en trouvant des idées sur Internet. Vous économiserez sur le prix d’achat de produits prêts à l’emploi et parfois peu respectueux de l’environnement;

Identifiez les produits dont vous n’avez pas nécessairement besoin et rayez-les de votre liste de courses.

Astuce n°3 : Maîtrisez votre budget voiture et transport

Concept d’économies d’argent sur le budget voiture. Crédit : sûreporn

Vous pouvez faire des économies d’argent non négligeables sur vos dépenses de transport qui représentent une part importante de votre budget. Que vous utilisiez votre voiture comme moyen de transport principal ou que vous preniez les transports en commun dans la vie de tous les jours, voici quelques conseils et astuces pratiques :

Conduisez de manière douce et souple pour réduire la consommation de carburant ;

; Comparez les prix des carburants. Le montant lié aux achats de carburant pèse lourd dans votre budget à l’année, d’où l’importance de comparer;

Baissez votre budget auto en choisissant une assurance moins chère;

Privilégiez le co-voiturage et les transports en commun pour vous rendre au travail. Le co-voiturage permet aussi d’économiser sur les coûts de vos déplacements longue distance;

et les transports en commun pour vous rendre au travail. Le co-voiturage permet aussi d’économiser sur les coûts de vos déplacements longue distance; Groupez plusieurs déplacements pour réduire la consommation de carburant;

Comparez les assurances auto afin de trouver l’offre la moins chère, mais accompagnée des meilleures garanties en fonction de vos besoins;

afin de trouver l’offre la moins chère, mais accompagnée des meilleures garanties en fonction de vos besoins; Si vous utilisez les transports en commun, profitez des éventuelles cartes de réduction ou des offres de tarifs réduits pour faire de petites économies ici et là.

Astuce n°4 : Faites des économies sur vos abonnements Internet et téléphonie

Une famille se prélasse sur la pelouse, en se connectant à Internet. Crédit : Wavebreakmédia

Regardez de plus près vos forfaits mobiles, vos abonnements téléphoniques et Internet, afin de déterminer s’ils correspondent réellement à vos besoins. La facture de l’abonnement Internet et les forfaits téléphoniques comptent en effet une part non négligeable dans le budget d’une famille. Si vos forfaits comportent des services qui ne vous sont pas vraiment utiles, mais qui font augmenter leur prix, choisissez une offre en dessous pour faire des économies. Et n’oubliez pas de toujours comparer les offres des fournisseurs.

Astuce n°5 : Limitez vos frais bancaires en comparant les tarifs

Un homme tenant une carte bancaire dans sa main. Crédit : Arsénii Palivoda

Entre frais de tenue de compte et de découvert, carte bancaire, etc., le montant des frais bancaires peut représenter une somme importante à l’année, d’où la nécessité de comparer également les prix proposés par les différents établissements. Évitez également les incidents sur vos comptes afin de réduire les agios appliqués par votre banque qui peuvent être élevés. Si nécessaire, changez de banque après avoir comparé les plans tarifaires de plusieurs établissements. Comparer est une astuce qui fonctionne à chaque fois.

Astuce n°6 : Souscrivez une assurance moins chère pour faire plus d’économies

Concepts d’assurance pour la famille, santé, maison, voiture. Crédit : Wipada Wipawin

Vous pouvez économiser de façon conséquente sur vos différents contrats d’assurance. Assurance habitation, assurance auto, assurance santé complémentaire, même si vous bénéficiez déjà d’une couverture, pensez à comparer de temps en temps les prix proposés par les assureurs, car ils peuvent changer leurs tarifs. Sachez que la loi vous autorise à changer d’assureur librement et à tout moment, comme vous le pouvez aussi pour votre banque.

Astuce n°7 : Achetez des produits de seconde main pour faire des économies

Meubles et autres produits d’occasion, le bon choix pour faire des économies. Crédit : RonyZmiri

Acheter d’occasion vous permet aussi de faire des économies. Bien sûr, les catégories de produits ne sont pas toutes recommandables en seconde main, mais vous pouvez réaliser de très bonnes affaires en achetant certains articles d’occasion plutôt que d’opter pour le neuf. Cela peut aller de la voiture au téléphone portable, en passant par les décorations et les meubles. En la matière, les offres sont vraiment diversifiées et vous trouverez facilement des sites de vente en ligne spécialisés. Alors, avant de décider un achat, pensez-y.

Astuce n°8 : Vendez les objets ou les appareils que vous n’utilisez plus

Prise de photo pour la vente en ligne d’objets inutilisés. Crédit : Conception claire1

Vous avez des CD, des DVD, des sacs à main, ou même des chaussures ainsi que d’autres objets en très bon état, que vous n’utilisez plus ou ne portez plus ? En les revendant sur des sites de revente en ligne même à petit prix, vous en tirerez une somme d’argent appréciable. La revente d’objets inutiles est un bon moyen de prendre soin de votre portefeuille.

Astuce n°9 : Prenez quelques minutes pour planifier vos repas de la semaine

Plusieurs repas sur une table. Crédit : Mei MG

La planification des repas de la semaine permet non seulement d’économiser du temps lors des courses, mais aussi de l’argent. En effet, en déterminant à l’avance vos recettes et plats favoris, vous pourrez économiser des euros sur vos courses alimentaires, car vous savez ce que vous devez acheter ou pas. Quelques minutes suffisent pour faire une liste de vos plats préférés et des recettes correspondantes.

Astuce n°10 : Préparez et emportez vos repas pour dépenser moins d’argent

Un homme d’affaires mange au bureau pour faire des économies. Crédit : Drazen Zigic

Préparez vous-mêmes vos repas du midi et emportez-les pour vos pauses-déjeuner. Cela vous fera économiser des centaines d’euros chaque mois et de précieuses minutes chaque jour. Une fois encore, vous pourrez vous baser sur une liste de vos repas préférés que vous aurez préalablement planifiée en amont.

Astuce n°11 : Profitez des avantages de la carte de fidélité pour faire de belles économies

Une jeune femme tient une carte de fidélité dans la main. Crédit : ballon111

Les magasins, toutes catégories confondues, vous proposent souvent des avantages fidélité, également connus sous le terme cashback. C’est une façon de vous inciter à acheter souvent chez eux, mais aussi de vous faire économiser réellement. En effet, des offres de remises sont souvent associées à ces avantages fidélité. Vous pourrez par exemple profitez d’une réduction supplémentaire sur certains produits en étant membre du programme fidélité d’une enseigne.

Astuce n°12 : Louez des appareils et équipements pour vos travaux

Équipements pour réaliser des travaux à la maison. Crédit : HAKINMHAN

Si vous prévoyez de réaliser des travaux dans votre maison ou faire quelques bricolages, louez les équipements dont vous avez besoin au lieu de les acheter. Le prix d’achat de ces produits est en effet assez élevé et représente une somme d’argent conséquente. En optant pour leur location, vous pourrez faire des économies non négligeables. En quelques minutes, vous trouverez facilement en ligne des enseignes qui proposent la location de matériel pour tous types de travaux. Même pour vos travaux d’entretien du quotidien, vous pouvez envisager de louer le matériel nécessaire.

Astuce n°13 : Dites non aux achats impulsifs pour dépenser moins

Facture et courrier indésirable dans une boîte aux lettres. Crédit : Erica Finstad

Vous êtes submergé de publicités au quotidien! Elles sont faites pour vous inciter à acheter, encore et encore. Pour prendre soin de votre porte-monnaie, dites non aux pubs, car elles peuvent créer la tentation. Si vous recevez régulièrement des annonces publicitaires dans votre email, prenez la décision de vous désinscrire des «newsletter» de vos boutiques préférées. Vous pouvez aussi décider de ne pas recevoir de pub dans votre boîte aux lettres en le faisant savoir par une affiche.

Astuce n°14 : Choisissez l’épargne automatique pour économiser

Concept d’économies d’argent avec des piles de pièces de monnaie. Crédit : Mongkol Onnuan

Pensez à mettre de côté en optant pour le virement automatique vers un compte épargne. Déterminez le budget dont vous avez besoin pour le logement, les vivres, l’assurance santé ou encore les transports, puis calculez votre capacité d’épargne. Chaque mois, un montant fixe sera alors prélevé automatiquement sur votre compte courant pour être déposé sur votre compte d’épargne. Et vous serez en mesure de faire des économies de façon régulière.

Astuce n°15 : Ne soyez pas tentés par les sorties, sources de dépenses

Ne gaspillez pas votre argent! Crédit : Richard Villalonindéfini undéfini

Dans certains cas, les sorties sont souvent source de tentations, le shopping étant un moyen de se réconforter après une dure journée ou une semaine difficile. Pour faire des économies et préserver votre argent, évitez de sortir de manière prolongée, ou alors faites une activité qui vous occupe l’esprit. C’est un bon moyen d’épargner votre porte-monnaie au quotidien.