À 43 ans, elle habite toujours chez sa mère qui s'occupe de tout à la maison

En Angleterre, une quadragénaire vit comme une princesse chez sa mère. À l’instar de Cendrillon, la matriarche s’occupe de toutes les tâches ménagères et est aux petits soins pour sa fille unique.

Jo McMillan, 43 ans, est une animatrice pour enfants, qui habite chez sa mère âgée de 73 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la quadragénaire se comporte comme une véritable diva.

En effet, la Londonienne ne participe pas aux tâches ménagères et autres corvées de la maison. Une attitude qui ne dérange pas Bathaline, sa maman.

«C'est elle qui fait la cuisine, le ménage, le bricolage et le jardinage, et elle ne me demande pas de lever le petit doigt. Je sais que je suis gâtée», a indiqué Jo dans les colonnes du tabloïd The Sun.

Avant d’ajouter : «Parfois, je laisse une pile de vêtements sur ma chaise et, dans ma tête, je prévois de les laver quand j'aurai plus de temps. Mais le lendemain, je retrouve mes affaires propres dans mon armoire».

Sans réelle surprise, la jeune femme n’a pas l’intention de quitter le cocon familial tant elle s'y sent bien et choyée.

Mère et fille habitent dans le même appartement depuis 30 ans

Bathaline et sa fille habitent dans le même appartement depuis plus de 30 ans. Alors qu’elle était âgée de 20 ans, Jo a décroché un emploi de réceptionniste chez Emi Records, une maison de disques située à Londres.

À l’époque, la jeune fille rêvait de gravir les échelons et de voyager dans le monde entier, mais son projet n’a jamais abouti : «Lorsque cela n’a pas fonctionné, j’ai étudié la gestion musicale à l’université».

Après ses études, Jo a essayé de louer un appartement dans certains quartiers de la capitale britannique, sans succès. Elle n’avait pas les moyens de payer un loyer et les factures.

C’est dans ce contexte que cette dernière a décidé de rester vivre chez sa mère. Depuis, les deux femmes se partagent le loyer, les factures de gaz et d’électricité, ainsi que les autres dépenses.

«Ma présence donne à ma mère un sentiment d'appartenance et elle se sent utile», a confié la Britannique. «Elle était femme de chambre et travaillait dans des hôtels cinq étoiles. La maison est toujours propre et rangée».

Une cohabitation qui se passe à merveille

Comme elle le précise, Jo n’hésiterait pas à quitter la maison si elle avait la possibilité de s’installer avec son âme sœur : «Si je rencontrais la bonne personne, je serais heureuse d’emménager avec elle. Dans le passé, mes relations n'ont jamais atteint ce stade. D'ailleurs, maman ne m'a jamais demandé de partir non plus».

Une chose est sûre : mère et fille s’entendent à merveille : «Elle est comme Superwoman. Elle s’occupe de moi, et je suis toujours là pour elle». De son côté, Bathaline est heureuse de cohabiter avec Jo.

«Si j’avais assez d’argent, je pourrais lui acheter un appartement pour qu’elle puisse avoir un peu d’indépendance. Cela ne dérange pas d’assumer une grosse partie des factures, car cela signifie qu’elle peut mettre plus d’argent sur son compte d’épargne chaque mois».