À 91 ans, il est contraint de travailler encore 12 heures par jour pour pouvoir payer ses factures

Portrait d’un Britannique qui continue de travailler à un âge où d’autres coulent une retraite heureuse.

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein en France, l’exemple de ces nombreux seniors britanniques, contraints de travailler à des âges avancés, risque de conforter l’opinion publique.

Outre-Manche, il n’est pas rare en effet que des personnes âgées soient dans l’obligation de poursuivre une activité professionnelle pour pouvoir joindre les deux bouts.

Un récent article de nos confrères britanniques de la BBC dresse ainsi le portrait d’un certain Brian Wilson, un chauffeur routier qui est toujours en activité, alors qu’il est âgé de… 91 ans.

Crédit photo : BBC

Ce routier travaille encore à l’âge de 91 ans, pour payer ses factures

Cela fait 70 ans que le nonagénaire sillonne en effet les routes et s’il n’a jamais renié son métier qu’il aime tant, ce n’est pourtant pas par plaisir qu’il continue de l’exercer.

S’il roule toujours au volant de son poids lourd datant de 1993, c’est avant tout parce qu’il n’a pas vraiment le choix, car sans cette activité, il serait dans une situation financière précaire.

« Je peux mieux payer mes factures d’électricité et de gaz. Le coût de la vie ne cesse d’augmenter et je ne peux toujours pas me permettre d’arrêter », confie ainsi Brian qui se repère à l’aide d’un vieil Atlas, toujours plus fiable que le GPS, selon lui.

Trois jours par semaine, il prend donc le volant pour arrondir ses fins de mois.

« Tous les jeudis, je suis debout à 4 heures (du matin), prêt à quitter la maison à 5 heures et quart. Leicester, Tamworth, Redditch, Birmingham, Telford… Je fais environ 480 kilomètres », détaille le nonagénaire qui peut toujours compter sur le soutien sans faille de sa femme.

Crédit photo : BBC

Malgré son enthousiasme qui vient compenser la nécessité pécuniaire, Brian sait qu’il sera bientôt l’heure d’arrêter, ne serait que pour préserver sa santé.

Et quand viendra l’heure de la retraite, il sait exactement ce qu’il fera en priorité : rendre visite à son fils qui s’est installé en Thaïlande.

« Il a déménagé là-bas il y a 15 ans et notre plus grand souhait est d’être avec lui, donc ma femme Mavis et moi partirons dès que je déciderai d’arrêter de travailler », confirme ainsi Brian.

C’est tout ce que l’on peut lui souhaiter.