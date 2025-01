À la tête d'une famille XXL, cette Américaine attend son... 20ème enfant

À la tête d’une famille XXL, une Américaine s’apprête à accueillir son 20ème enfant. Elle dévoile les coulisses de son quotidien mouvementé.

Desiree et Christopher Hart-Spegal sont à la tête d’une famille hors du commun. Et pour cause : ces deux Américains originaires du Texas ont… dix-neuf enfants. Ce n’est pas tout ! Le couple s’apprête à accueillir le dernier membre de la tribu.

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube Truly, les époux lèvent le voile sur leur quotidien pour le moins épuisant.

Crédit Photo : perfectly_blended_family / Instagram

Lorsque Desiree et Christopher Hart-Spegal se sont rencontrés en 2013, ils avaient chacun eu des enfants de premières unions : trois pour elle et huit pour lui.

Le couple s’est dit oui un an plus tard et a accueilli huit autres enfants en l’espace de dix ans. Avec un autre bébé en route (un petit garçon qui devrait naître au mois de mai), ils formeront bientôt une famille de vingt-deux personnes. Impressionnant, n’est- ce pas ?

Une chose est sûre : gérer une famille XXL n’est pas une mince affaire. Entre les corvées ménagères, la préparation des repas ou encore les dépenses quotidiennes, Desiree et Christopher ne savent plus où donner de la tête.

Un quotidien mouvementé

En tant que maman de famille nombreuse, Desiree ne fait qu’une avec la lessive. Celle qui est copropriétaire d’une concession automobile fait tourner deux machines par jour et dix le samedi.

«Tout est un grand événement pour nous », explique-t-elle au média.

Outre les tâches ménagères, Christopher ajoute qu'un autre « grand défi » pour eux est de « s'assurer en permanence qu'il y a assez de nourriture » pour tous leurs enfants.

«Lorsque je prépare [le petit-déjeuner] pour les enfants, cela me prend généralement entre une et trois heures en fonction de ce que je prépare», détaille Desiree.

Crédit Photo : Capture d'écran Youtube

Au total, les époux dépensent 26 000 dollars (environ 25 228 euros) par an en nourriture. Sans surprise, le couple possède deux fourgonnettes SUV, qu'elle utilise pour transporter sa progéniture.

Les Hart-Spegal vivent dans une maison de cinq chambres. À noter que les aînés de la fratrie ont déménagé pour leurs études.

Crédit Photo : perfectly_blended_family / Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Desiree et son compagnon sont impatients d’agrandir la famille.

«L'un des avantages d’avoir famille nombreuse, c'est que l’on ne s'ennuie jamais. On ne se sent jamais seul », s'est exclamée la mère de 19 enfants âgé de 18 mois à 22 ans.

Un mode de vie vivement critiqué

Bien qu'ils admettent que la période de Noël est « amusante », les époux reconnaissent que celle-ci représente «beaucoup de travail et de dépenses». Chaque année, ils dépensent environ 10 000 dollars (9 700 euros) pour les cadeaux.

Crédit Photo : perfectly_blended_family / Instagram

Évidemment, leur mode de vie n’échappe pas aux critiques. Ils reçoivent régulièrement des commentaires négatifs les accusant de contribuer à la surpopulation mondiale.

«Il y a des personnes toxiques, il y a des gens, qui pour une raison ou une autre, n’aiment pas notre famille», raconte Christopher.

Selon ses dires, certaines personnes estiment qu’ils ont trop d’enfants pour s’en occuper convenablement. Une accusation qui ne passe pas auprès du couple :

«Nous avons une politique de la porte ouverte dans notre maison. Quand vous avez besoin de temps, vous obtenez du temps. Si vous voulez du temps, il y a du temps».

À bon entendeur !