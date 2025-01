Abonnés Free, attention à cette arnaque très bien rodée qui peut vous coûter cher

Un internaute a attiré l’attention sur une arnaque bancaire qui semble tout droit provenir de votre banquier. Voici comment éviter de tomber dans le piège.

Les arnaques en tous genres ne manquent pas. L’une d’entre elles fait des ravages et a déjà piégé plusieurs victimes. C’est un certain Sylvain Jalbert qui a alerté sur cette pratique. Il s’est emparé de son compte X pour témoigner.

Malgré tout, l’internaute est resté prudent et a pris le soin de ne divulguer aucune information personnelle au téléphone. L'arnaqueur au bout du fil est néanmoins parvenu à mettre la main sur le RIB, le numéro de compte ainsi que l’adresse mail de Sylvain.

Des opérations imaginaires sur des sites très fréquentés

Crédit photo : fizkes/ iStock

Tout semblait alors crédible et plausible pour l’ingénieur. « Suite à ça, je suis transféré vers "le service qui s’occupe de ça" », poursuit-il avant de détailler.

« Après une minute d’attente, j’ai un autre homme au téléphone. Il me demande l’intitulé, et le montant de la dernière opération qui apparaît sur mon compte. Puis il me demande le montant sur mon compte. Je lui dis qu’il devrait savoir, vu qu’il est chez LCL. Sa réponse : "C’est pour confirmer qu’il s’agit bien de vous" ». Pour Sylvain, il n’y a plus de doutes à avoir, il s’agissait bel et bien d’une arnaque. Il raconte avoir décidé de piéger son interlocuteur. Lorsque ce dernier lui a demandé le montant sur son compte en banque, Sylvain a répondu qu’il n’avait que 11 euros dessus. Il n’en fallait pas plus pour que le faux banquier raccroche.

D’autres personnes se sont retrouvées dans la même situation que Sylvain. Dans des échanges sur X, des victimes ont expliqué à Sylvain qu’elles avaient également reçu des signalements sur trois opérations à risque, toujours sur les même sites : Amazon, Temu et Winamax. Les malfrats demandent alors aux victimes de transférer une somme de leur compte sur un autre compte afin de changer le RIB.

Crédit photo : AdrianHancu/ iStock

Par ailleurs, Sylvain a remarqué autre chose : « On était tous clients chez Free au moment de la fuite des données [19 millions de comptes se sont fait voler des données personnelles en octobre 2024, ndlr]. En plus, j’étais encore chez LCL à ce moment-là, donc on a fait le lien ».

Pour éviter ce genre de risques, les banquiers rappellent qu’ils ne demandent jamais à leurs clients de virer de l’argent vers un autre compte. En cas de doute, ils invitent à raccrocher et d’appeler votre conseiller bancaire ou le service client.