À 69 ans, il est en couple avec une femme de 25 ans, sa famille et ses amis l'ont désavoué

Du haut de ses 69 ans, Joop vit une merveilleuse histoire d’amour avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Le hic ? Sa famille et ses amis lui ont tourné le dos à cause de la différence d'âge du couple.

Joop, un Néerlandais âgé de 69 ans, et Rona, une Philippine âgée de 25 ans, vivent une histoire d’amour depuis plusieurs années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur différence d’âge (44 ans) divise. En effet, le sexagénaire a perdu ses amis et des membres de sa famille car ils n’acceptaient pas sa relation. Mais ce n’est pas tout ! Rona est accusée de profiter de l’argent de son compagnon.

Crédit Photo : Caters News Agency

Crédit Photo : Caters News Agency

Le couple s’est rencontré sur le réseau social Facebook. À l’époque, Joop se trouvait aux Philippines pour le travail : «Je rendais également visite à mon frère et à sa femme, donc je connais bien le pays. Nous sommes donc entrés en contact par l'intermédiaire de Facebook, car nous avions des amis communs», a indiqué le père de deux enfants dans les colonnes du Daily Mail.

Les deux tourtereaux ont ensuite discuté par texto pendant plusieurs semaines. Finalement, Rona a pris l’avion pour se rendre aux Pays-Bas afin de rencontrer son interlocuteur en chair et en os.

«Cela a été un énorme choc culturel pour elle car les Pays-Bas sont tellement différents des Philippines, je connais les gens et la culture des Philippines, mais elle n'était jamais venue en Europe», a expliqué Joop.

Crédit Photo : Caters News Agency

Aujourd’hui, le sexagénaire vit dans la ville natale de sa femme, où leur relation est largement acceptée.

Le couple se moque des critiques

Une chose est sûre : le couple se moque éperdument des critiques et autres remarques concernant sa différence d’âge.

«Nous ne nous soucions pas de ce que les gens pensent ou disent, c'est notre vie et nous sommes vraiment heureux ensemble. Ce n'est pas un problème pour moi ou pour Rona, elle est heureuse d'avoir un partenaire expérimenté qui est équilibré et qui l'aime telle qu'elle est», a déclaré Joop.

Avant d’ajouter : « Je l'aime beaucoup. Nous sommes des gens bien ; nous aimons les gens et nous en prenons soin, et nous voulons simplement que cet amour nous soit rendu».

Crédit Photo : Caters News Agency

Crédit Photo : Caters News Agency

Par chance, les deux amoureux peuvent compter sur le soutien infaillible de la famille de Rona.