«Je suis plus âgé que ses parents», un homme de 70 ans épouse une femme de 28 ans et déclenche une vague de critiques

Aux États-Unis, un couple vit une magnifique histoire d’amour malgré ses 42 ans de différence d’âge.

«La différence d’âge n’a jamais empêché un cœur d’aimer». Cette citation illustre à merveille l’histoire de Jackie, une jeune femme de 28 ans qui a épousé David, un Américain âgé de 70 ans.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette différence d’âge de 42 ans fait jaser. Mais les deux amoureux se moquent éperdument des critiques et n’hésitent pas à exposer leur vie sentimentale sur les réseaux sociaux.

Comme le précise le Daily Mirror, David a rencontré Jackie sur un site de rencontre en ligne alors qu’il voyageait aux Philippines, le pays d’origine de la jeune femme. Ces derniers sympathisent rapidement et sortent ensemble à plusieurs reprises avant que David ne rentre chez lui à Oakland, en Californie (États-Unis).

Crédit Photo : lovedontjudgeshow/YouTube

Une histoire sincère

Incapable de chasser Jackie de son esprit, il retourne aux Philippines trois mois plus tard pour la revoir. Sur place, le charme opère et le couple décide de s’unir pour la vie aux USA.

«Notre mariage était amusant. C’était le plus beau jour de ma vie», a déclaré Jackie sur la chaîne YouTube Love Don’t Judge. Avant d’ajouter : «Ma famille et mes amis me soutiennent beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir épousé Dave, car c'est un homme très gentil. Il m'aime, il me respecte, c'est le meilleur».

Crédit Photo : lovedontjudgeshow/YouTube

De son côté, David a eu du mal à gérer la grande différence d’âge entre eux : «Lorsque je faisais la cour à Jackie, je lui rappelais constamment que j’étais plus âgé que ses parents». Et, comme, l’amour est plus fort que tout, le couple a balayé ses doutes.

Jackie, qui travaille dans une pharmacie locale, retourne aux Philippines une fois par an pour rendre visite à sa famille et la soutenir financièrement. David, lui, ne travaille plus depuis plusieurs années : «Je suis à la retraite. Je paie la plupart des factures, mais Jackie doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille».

Crédit Photo : lovedontjudgeshow/YouTube

Une relation amoureuse qui dérange

À la maison, Jackie parle de sa relation avec David sur TikTok. Et ces derniers doivent constamment faire face aux critiques. En effet, certains utilisateurs se demandent si leur amour est «réel».

D’autres accusent Jackie d’être intéressée par l'argent de son époux. Des remarques qui n’atteignent pas la principale concernée : «Je ne suis pas vraiment affectée car je sais que ce n’est pas vrai», a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Crédit Photo : lovedontjudgeshow/YouTube

Malgré les commentaires négatifs, les deux époux s’aiment comme au premier jour. David affirme que sa dulcinée a «amélioré sa vie de façon spectaculaire». En d’autres termes, il ne peut pas imaginer sa vie sans elle.

«Il est définitivement amoureux d’elle et je pense qu’elle a de l’amour et du respect pour lui», «Les relations avec un écart d’âge ne me dérangent pas tant que l’amour est sincère et qu’ils ont l’âge légal», peut-on lire parmi les réactions.