Un chien renverse le berceau et tue un nouveau-né sous les yeux de sa famille impuissante

Un drame terrible s’est déroulé plus tôt cette semaine dans le Michigan (États-Unis) : un nouveau-né a été tué par le chien de la famille peu après son retour de la maternité.

Un fait divers glaçant secoue la ville de Novi, dans le Michigan, aux États-Unis.

Mardi 17 mars, un nourrisson de quelques jours a été attaqué mortellement par le chien de la famille, rapporte le magazine américain People.

Des blessures compatibles avec une attaque de chien

Le jour du drame, les autorités locales ont reçu un appel vers 8h30 depuis un mobil-home, où une fillette de cinq jours a été retrouvée inconsciente.

« Un membre de la famille a signalé avoir trouvé le bébé avec des plaies par perforation », a déclaré le commandant de police de Novi, Bob Manar, cité par The Detroit News.

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Selon le média, les blessures du nouveau-né semblaient « correspondre à une attaque animale ».

La petite victime a été transportée dans un hôpital local, où son décès a été confirmé, a précisé de son côté CBS News.

Le bébé attaqué dans son berceau

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Pour l’instant, les autorités n’ont pas confirmé l’identité du propriétaire du chien, décrit comme un animal de taille moyenne et de race mixte. À la suite de l’attaque, le quadrupède a été saisi par le service de contrôle animalier du comté d’Oakland.

Interrogée par FOX 2, la grand-mère de la petite fille est revenue sur les terribles événements.

Selon elle, son fils, le père de l’enfant, a raconté que le chien « a renversé le berceau et tué le bébé avant qu’il ne puisse intervenir ».

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« Il pense que le chien l’a fait juste pour attaquer la fillette », a-t-elle ajouté.

D’après l’aïeule, la boule de poils a été élevée parmi les autres enfants du couple, aujourd’hui en bas âge.

« Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé, si ce n’est que l’animal a attaqué sous les yeux de tout le monde », a-t-elle poursuivi.

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À noter qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident. Selon nos confrères, la décision d’euthanasier ou non le chien dépendra des conclusions des investigations.