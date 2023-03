Maman et femme de ménage, elle apprend à lire et écrire à 39 ans et devient une autrice à succès

En Angleterre, une mère de famille, qui ne savait ni lire ni écrire avant l’âge de 39 ans, est devenue une autrice à succès. Au total, cette dernière a écrit 27 romans.

Karen Woods est une véritable battante. Celle qui a appris à lire et à écrire à 39 ans est devenue une autrice à succès en Angleterre. Elle a effet écrit 27 romans policiers et est considérée comme «la reine du crime» de Manchester.

La Britannique, qui a grandi dans une cité HLM, a eu une enfance difficile rythmée par la séparation de ses parents. À l’école, Karen était une élève dissipée qui passait son temps à sécher les cours.

À l'âge de 15 ans, elle a dû quitter le lycée après être tombée enceinte. À l’époque, Karen n’avait pas réussi à apprendre à lire et à écrire. Cette période difficile a notamment été marquée par la perte de son enfant mort-né.

Elle suit des cours d’alphabétisation et devient romancière

Comme le rapporte le quotidien Meteo, la jeune femme a commencé à travailler comme femme de ménage. Alors qu’elle était âgée de 39 ans, elle a obtenu une promotion pour manager des équipes.

Le hic ? Elle devait écrire des courriels dans le cadre de son nouveau travail. C’est dans ce contexte que ses collègues lui ont suggéré de suivre des cours d’alphabétisation pour adultes.

Très vite, Karen s’est rendu compte qu’elle avait un don pour la narration : «Une fois le certificat en main, j’ai réalisé que tout était possible, je pouvais lire et écrire comme tout le monde», a-t-elle indiqué dans les colonnes de Metro.

Comme le précise le site d’information, Karen a écrit son premier livre, intitulé «Broken Youth» en trois mois. Malgré tous les obstacles, son roman a été sélectionné par la maison d’édition Empire Publications, basée à Manchester.

Au total, la mère de famille a écrit 20 autres livres, qui ont tous été publiés par cet éditeur. À noter que deux d’entre eux sont devenus des best-sellers sur Amazon.

Plus récemment, Karen a signé un contrat avec HarperNorth, qui a publié ses sept derniers livres.

Une autrice qui écrit aussi des spectacles

Si l'écriture de livres est sa véritable passion, Karen ne s'est pas arrêtée là. En effet, elle a écrit et mis en scène six spectacles à guichets fermés au Lowry Theatre et au Middleton Arena.

Mais ce n’est pas tout ! Elle a également participé à de nombreuses émissions télévisées, notamment «Loose Women» et «The One Show».

«Je considère l’écriture comme un hobby. Je continue à faire le ménage et je m’occupe de mon foyer», a expliqué l’autrice aujourd’hui âgée de 53 ans. Je viens de signer un nouveau contrat pour un livre et cela me permet de toucher environ 4 000 livres (environ 4 556 euros) tous les six mois».

Karen espère que son histoire pourra inspirer d'autres personnes qui ont eu un mauvais départ dans la vie.

