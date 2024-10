Après la mort de sa femme, il découvre un lourd secret en lisant une lettre qu'elle lui avait cachée pendant 50 ans

Après avoir perdu sa femme, un homme a découvert un secret qu'elle lui avait caché pendant des années.

Toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire et il est parfois préférable que certaines choses ne soient jamais révélées.

C'est en tout cas ce qu'a dû se dire la femme d'un certain Tony Trapani, qui a caché un très lourd secret à son mari durant un demi-siècle de vie commune. Ce n'est qu'à la mort de cette dernière que la vérité a éclaté au grand jour.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter 10 ans en arrière, en 2014. À l'époque, Tony Trapani, âgé de 81 ans, perd sa femme avec laquelle il était marié depuis 50 ans. En plein deuil, il décide de trier les affaires de sa défunte épouse et tombe par hasard sur un courrier datant de mars 1959, qui lui était destiné.

N'ayant jamais eu connaissance de cette lettre, Tony comprend alors que sa femme l'a cachée durant toutes ces années. Il constate également que l'enveloppe est ouverte et que son épouse en connaissait donc certainement le contenu. À la fois curieux et inquiet, il se met à lire le courrier et ce qu'il va découvrir va bouleverser sa vie.

Écrite par Shirley Childress - une personne avec laquelle Tony avait eu une aventure avant de rencontrer sa femme -, la lettre révèle un secret jusqu'alors bien gardé. Tony apprend ainsi qu'il est le père d'un enfant né de cette première relation et que ce dernier se prénomme Samuel. Pour l'octogénaire, le choc est brutal.

« Cher Tony, je parie que tu es surpris d'avoir de mes nouvelles après tant d'années. Je pensais simplement à toi ce soir, comme tant d'autres soirs. Mais je me suis dit que j'allais t'écrire pour savoir comment tu allais. Tony, s'il te plaît, ne sois pas fâché ou surpris d'entendre ceci mais j'ai un petit garçon. Il a cinq ans maintenant - des yeux gris et de beaux cheveux noirs. Ce que j'essaie de te dire, Tony, c'est qu'il est ton fils. S'il te plaît, Tony, si tu peux trouver dans ton cœur la force de me pardonner, viens le voir. Chaque jour, il me demande où est son papa et crois-moi, Tony, je ne peux même plus lui répondre. Je te serais éternellement reconnaissante si tu voulais bien le voir. ... Je termine en espérant et en priant pour que tu me répondes. P.S. Il s'appelle Samuel Duane. »