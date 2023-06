Après un test ADN, elle découvre avec stupeur que son compagnon n'est autre que son... neveu biologique

Une femme s’est confiée sur la terrible découverte qu’elle avait faite au sujet de son compagnon.

Les cas de consanguinité involontaire sont rares mais ils existent bel et bien. Ces histoires dramatiques, qui sont très souvent le fruit de lourds secrets de famille longtemps restés sous silence, peuvent briser des vies entières et causer des souffrances à de nombreuses victimes collatérales.

Une internaute d’une trentaine d’années en a fait la terrible expérience après avoir découvert que son compagnon était en réalité son… neveu.

Un test ADN a en effet révélé à cette femme que son petit ami était le fils de sa demi-sœur, qu’elle avait perdue de vue depuis plus de 20 ans.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Elle se découvre un lien de parenté avec son… petit ami, et tout son monde s’écroule

L’histoire remonte à 2021 lorsqu’une utilisatrice anonyme de Reddit - que l’on appellera Ariana - raconte la situation intenable qu’elle est en train de vivre, à travers un témoignage bouleversant.

« Je viens de découvrir que mon petit ami, âgé de 23 ans, a un lien de parenté avec moi, je ne sais pas quoi faire. Les seules personnes qui le savent sont Miguel, mon médecin et moi », détaille-t-elle dans un premier temps, avant de revenir longuement sur son histoire familiale compliquée.

« J'ai une demi-sœur plus âgée de 7 ans, Vanessa, qui était une enfant à problèmes. Ma mère a eu Vanessa alors qu'elle n'avait que 15 ans. Le père de Vanessa ne voulait rien savoir d'elle, il a même frappé ma mère pour essayer de provoquer une fausse couche. Ma mère a été chassée de la maison de ses parents et ils ont pris Vanessa. Ma mère s'est retrouvée sans abri, mais elle a quand même pu terminer le lycée, elle est allée à l'université et a rencontré mon père, ils se sont mariés et m'ont eue juste après avoir obtenu leur diplôme. Ma mère a intenté un procès à ses parents pour obtenir la garde et elle a pu récupérer Vanessa parce que nos grands-parents étaient violents à son égard », confie Ariana, qui précise par ailleurs qu’elle a déjà eu un enfant d’une précédente union, avant de rencontrer son compagnon actuel.

« Vanessa s'est enfuie de chez nous à l'âge de 15 ans et nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle depuis (il s'est passé certaines choses qui expliquent pourquoi nous n'avons plus de contact mais je n'ai pas envie d'en parler maintenant). J'ai continué ma vie, j'ai trouvé un travail sur lequel je me suis concentré plus que sur ma vie amoureuse. Je n'ai eu que deux relations, le père de mon bébé, qui m'a quittée quand il a découvert que j'étais enceinte (avant d’aller en prison où il a été tué), et une petite amie avec qui j'ai rompu depuis qu'elle est allée, elle aussi, en prison (…) Depuis, je me suis concentrée sur mon travail et mon fils », raconte-t-elle encore.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

« Il y a trois ans, j'ai été mutée à l'autre bout du pays à cause de mon travail. Mon fils et moi avons donc déménagé loin de ma famille (...) j'ai rencontré mon petit ami Miguel (23 ans), qui avait 20 ans à l'époque (...) Notre relation a commencé par une simple aventure, puis elle est devenue sérieuse. Je suis tombée enceinte et j'ai eu mon deuxième fils (2 ans aujourd’hui) et désormais je suis à nouveau enceinte de 7 mois. Mon fils aîné considère Miguel comme son père », poursuit-elle avant de révéler comment elle a découvert l'horrible vérité.

« Le 'truc' avec Miguel, c'est qu'il a été adopté, il l'a su toute sa vie (...) Il a pu obtenir le nom de sa mère biologique, Vanessa Garcia. J'ai alors plaisanté sur le fait que ma demi-sœur portait le même nom. Nous avons examiné le rapport médical qui donnait des informations sur Vanessa et celui-ci montrait qu'elle était mineure, âgée de 16 ans, qu'elle avait renoncé à ses droits et qu'elle n'avait pas laissé d'informations pour la contacter. Aucun père n'était mentionné. J'ai ensuite fait un test ADN qui a confirmé que les deux Vanessa (sa mère et ma demi-sœur) étaient les mêmes. Ce qui signifie que Miguel est mon neveu (j'ai la nausée en écrivant cela). Je ne sais pas quoi faire (...) J'ai consulté mon médecin parce que Miguel et moi avons un fils ensemble et une fille en route. Il vient également d'adopter mon fils », explique ainsi Ariana, complètement abattue.

Et d'ajouter : « Des tests ont été effectués sur moi et sur le fils de Miguel, ainsi que sur notre fille que je porte et il n'y a rien d'anormal. Le problème, c'est que la relation entre Miguel et moi est désormais compliquée. Ce n'est pas parce que nous avons découvert que nous sommes tante et neveu que nous sommes toujours amoureux. Miguel est actuellement à l'hôtel, mais pour être honnête, j'ai vraiment envie qu'il revienne et après avoir parlé, nous avons ressenti la même chose. Je ne sais pas quoi faire, je suis tellement perdue ».

Son témoignage bouleversant n'a pas manqué de faire réagir sur Reddit, provoquant un vif débat entre, d'un côté, les partisans d'une séparation et, de l'autre, les internautes lui conseillant de préserver son couple malgré la situation. Ces derniers rappelant notamment à Ariana qu'elle n'a pas à culpabiliser car ses enfants ne souffrent d'aucuns problèmes génétiques liés à la consanguinité.