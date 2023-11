Atteinte de trisomie 21, cette femme travaille depuis 20 ans et est un exemple de réussite

Marie Dumont est porteuse de trisomie 21. Une maladie qui ne l’a pas empêchée d’avoir une carrière professionnelle puisque cela fait maintenant 20 ans qu’elle travaille.

Marie Dumont, 40 ans, est une femme porteuse de trisomie 21 et un bel exemple qu’avec de la volonté et du soutien, il est possible de travailler et d’être indépendant quand on est trisomique. En effet, Marie travaille depuis 20 ans dans la cafétéria du Leclerc Tempo, à Pau.

Les journées de travail de Marie sont bien remplies puisqu’elle assure la préparation des repas le matin jusqu’au service du midi. Avec son CDI à temps plein, elle est responsable de deux îlots du self-service de la cafétéria, ceux des entrées et des desserts.

La réussite de Marie reste rare dans le secteur privé. Pour y parvenir, elle a pu compter sur un environnement familial et professionnel très attentifs. En effet, ses parents ont toujours milité pour qu’elle soit intégrée le plus possible. Ils sont notamment membres du GEIST 21, une association qui regroupe parents et professionnels et qui se bat pour permettre aux trisomiques de trouver leur place dans la société, aussi bien à l’école et dans les loisirs que dans le monde du travail.

“C’est possible à condition d’apporter un accompagnement nécessaire aux personnes porteuses de trisomie 21. En France, nous avons une culture de l’éducation spéciale qui fait que l’intégration scolaire des trisomiques en milieu ordinaire n’est pas évidente. Dans les maternelles, par exemple, cela se passe sans problème. Les choses sont plus difficiles lorsqu’il s’agit d’aborder le primaire et d’amener un élève trisomique à intégrer une classe”, a expliqué Gérard Dumont, président du GEIST 21, à Sud Ouest.

Quand elle était plus jeune, Marie a intégré une Unité pédagogique d’intégration au collège de Bizanos. Puis, elle a effectué un stage dans la cafétéria du Leclerc. Elle a alors rencontré Béatrice Fourez, aujourd’hui responsable adjointe, qui est devenue sa tutrice lorsqu’elle a réalisé son CAP en apprentissage. Depuis, Marie n’a pas quitté la cafétéria et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.