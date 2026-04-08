Skyr, lait d'amande... : attention, tous ces produits «sains» vendus en supermarché... ne le sont pas du tout

Une association recommande de faire attention lorsque vous faites vos courses et pensez acheter des produits sains. Ils ne sont pas aussi bons pour la santé qu’ils le laissent suggérer.

Des produits sains en apparence qui sont en réalité ultra-transformés

Les Français font de plus en plus attention à leur alimentation. Et cela passe par la consommation de produits sains. Cependant, ces produits ne seraient sains qu’en apparence, alerte l’association Foodwatch.

Ils sont les stars de leur rayon et de votre assiette : skyr, muesli, guacamole, lait d'amande ou encore carottes râpées. Avec ces aliments, c’est la garantie de manger sain et équilibré. Sauf qu’ils renferment en réalité des additifs et des ingrédients ultra-transformés, prévient l’enquête.

Dans Bonjour ! La Matinale TF1, la journaliste Maud Descamps compare un skyr nature et un skyr aromatisé. Dans le premier, rien à signaler : « il y a juste du lait maigre, des ferments lactiques ». En revanche, la composition change énormément dès qu’on y ajoute des arômes : « Regardez la liste des ingrédients, douze ingrédients, du sucre, amidon de maïs, épaississant, arôme naturel [...] ». Même constat alarmant pour les carottes râpées. Douze ingrédients sur l’étiquette quand il ne faut qu’un peu d’huile et des carottes pour une recette maison.

Lire attentivement les étiquettes

Crédit photo : Gorodenkoff/ iStock

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De ce fait, Foodwatch dénonce un marketing trompeur de la part des fabricants. Les fameuses phrases prometteuses : « sans sucre ajouté », « riche en protéines » ou « 0% de matière grasse », souligne RTL. Pourtant, c’est bien là qu’il faut être vigilant. Ces appellations cachent souvent des produits ultra-transformés avec des additifs nocifs pour la santé.

Selon diverses études sur le sujet, ces produits entraînent l’augmentation de risques de maladies cardiovasculaires. Mais aussi de cancers, de diabète, d’obésité, de symptômes dépressifs, de comorbidité…

Face à ces publicités mensongères, Foodwatch tire la sonnette d'alarme et demande un étiquetage plus clair pour les consommateurs. En attendant que les choses changent, les experts conseillent de regarder l’étiquette des ingrédients. S’il y a plus de cinq ingrédients, le produit est ultra-transformé. Il en est de même lorsqu’il y a des noms d’additifs difficiles à prononcer commençant par ‘E’.

Aujourd’hui, on estime que plus de 60% des produits emballés vendus en supermarché sont ultra-transformés.