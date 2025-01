Attention à cette arnaque qui fait de plus en plus de victimes en France

Si vous recevez un appel d’un proche, d’un policier ou d’un agent de Transcash, méfiez-vous : il peut s’agir d’une arnaque pour vous soutirer de l’argent.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses arnaques conçues par des escrocs pour vous soutirer de l’argent. C’est notamment le cas de cette escroquerie qui touche les abonnés Free, de ces numéros qui vous appellent sur votre téléphone, ou encore de cette arnaque par SMS qui peut vider votre compte bancaire.

Récemment, une nouvelle arnaque a été repérée. Il s’agit d’une supercherie qui fonctionne avec les cartes prépayées Transcash, disponibles dans les bureaux de tabac. Ces cartes, dont le montant est rechargeable sur internet, permettent de faire des achats rapidement et anonymement puisqu’elles ne sont pas reliées à des comptes bancaires. Une bonne nouvelle pour les escrocs qui peuvent se servir de ce système pour soutirer de l’argent rapidement à leurs victimes avant de disparaître.

Crédit photo : Transcash

Une arnaque par téléphone

Si cette arnaque n’est pas nouvelle, elle revient en France ces derniers temps et fait de plus en plus de victimes. Le principe est simple : un escroc vous appelle au téléphone. Il peut se faire passer pour un agent de Transcash en prétextant que le service rencontre un problème technique, un de vos proches grâce à l’intelligence artificielle ou encore un policier, qui va vous dire que vous avez été victime d’une arnaque.

Crédit photo : iStock

Dans tous les cas, l’escroc va vous demander de faire une recharge Transcash directement sur votre carte, en validant le tout via un lien qui lui permettra de récupérer l’argent, ou de télécharger des coupons Transcash et de lui transmettre les numéros. Plusieurs personnes en ont fait les frais en se faisant voler des centaines d’euros par des escrocs.

“Le paiement est immédiat, de sorte que vous ne bénéficiez pas des garanties attachées aux outils comme les chéquiers ou les cartes bancaires, pour lesquelles vous avez la possibilité de faire opposition ou de joindre votre conseiller bancaire afin d’intercepter le paiement. Alors vérifiez toujours à qui vous avez affaire, méfiez-vous et essayez de rencontrer les gens physiquement”, alerte Yann Herrera, avocat, à TF1 Info.

Pour éviter d’être victime de cette arnaque, voici quelques conseils supplémentaires donnés par Transcash. Gardez toujours vos codes et numéros secrets et ne les communiquez à personne. Méfiez-vous par ailleurs des sollicitations inattendues, n’agissez pas dans l’urgence et sécurisez votre compte en veillant à vous déconnecter systématiquement.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service Transcash, votre banque ou les forces de l’ordre.