Attention à cette nouvelle arnaque qui peut vous coûter très cher, en vous rendant complice de crime

Les autorités européennes mettent en garde contre cette arnaque qui vous rendra, sans le savoir, complice d’une activité illégale.

Un nouveau type d’arnaque a vu le jour et il peut vous attirer de gros problèmes si vous tombez dans le panneau.

L'agence européenne de police criminelle Europol alerte sur la « fraude à la mule financière ». Il s’agit d’une nouvelle pratique permettant aux malfrats de blanchir de l’argent et de vous rendre complice du méfait.

Europol demande ainsi de faire particulièrement attention si une personne « vous demande de faire transiter de l’argent par votre compte bancaire en échange d’espèces ou de lui prêter votre carte bancaire et de donner votre code PIN ». Vous serez dans l’illégalité même si vous pensez bien faire.

Comment agir face à l’arnaque de la mule financière ?

Crédit photo : Motortion/ iStock

Les malfrats s’y prennent de plusieurs façons pour faire de leur(s) victime(s) des mules financières. Cela passe tout d’abord par de fausses offres d’emploi vous proposant de devenir « agent de transferts de fonds ». Vous pouvez également être sollicités directement par mails ou messages, notamment via les réseaux sociaux. Comme le précise le site Actu.fr, les sollicitations peuvent parfois se faire via des pop-ups publicitaires, souvent plus dures à repérer.

Tout le monde peut être visé par cette arnaque. Le meilleur moyen pour ne pas tomber dans le piège est d’éviter de répondre à ces sollicitations. Les banques recommandent aussi de ne remplir aucun formulaire sur internet et de ne jamais dévoiler ses identifiants bancaires personnels, pas même à sa banque. Enfin, ne faites jamais confiance aux inconnus sur le net, ni aux influenceurs.

Crédit photo : Sarinyapinngam/ iStock

En cas de mails et messages suspects, informez votre banque et les services de police. Signalez le compte à la plateforme si vous avez trouvé l'annonce sur les réseaux sociaux. Si vous êtes victime de l'arnaque, cessez tout transfert d’argent et informez également votre banque et les autorités.

Pour rappel, si jamais vous êtes complice d’une telle arnaque, vous encourez jusqu’à 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende.