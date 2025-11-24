« Avec moi, Paris sera propre » : Rachida Dati ramasse les poubelles avec les éboueurs et devient la risée d'internet

Candidate déclarée à la mairie de Paris, Rachida Dati a effectué une tournée avec des éboueurs de la capitale.

Jusqu'où les politiciens sont-ils prêts à aller pour parvenir à leurs fins ?

On imagine que cela dépend de tout un chacun, mais il est intéressant de constater que certains ne se fixent aucune limite, lorsqu'il s'agit d'aller grappiller quelques voix, ici ou là. Pour séduire un électorat toujours plus exigeant, de nombreuses personnalités politiques n'hésitent pas, en effet, à retrousser leurs manches quitte, parfois, à s'attirer les foudres du peuple ou de leurs opposants. Rachida Dati vient de le démontrer en effectuant une tournée avec les éboueurs de Paris.

Une initiative qui n'a pas plu à tout le monde.

Crédit photo : DR

Rachida Dati enfile le costume des éboueurs de Paris

L'actuel ministre de la Culture, qui brigue la mairie de la capitale, s'est ainsi offerte une tournée de ramassage en compagnie des employés chargé de rendre les rues de Paris propres. Une opération de communication qui a, bien évidemment, été filmée.

« Avec moi, Paris sera propre ! 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les Parisiens n’en peuvent plus de la saleté de leur ville. Ils n'attendent plus des promesses mais des résultats. Je serai la maire des résultats ! », déclare ainsi la candidate dans une vidéo, publiée ce vendredi 21 novembre sur ses réseaux sociaux.

Avec moi, Paris sera propre! 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.



Les Parisiens n’en peuvent plus de la saleté de leur ville. Ils n'attendent plus des promesses mais des résultats. Je serai la Maire des résultats! pic.twitter.com/I6WUeWW2Rq — Rachida Dati ن (@datirachida) November 21, 2025

Sur les images, on aperçoit notamment Rachida Dati, qui porte l'uniforme jaune et vert des éboueurs, ramasser des poubelles ou encore s'agripper à la benne, tout en serrant les mains de nombreux Parisiens.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette action de la ministre a beaucoup fait parler. Si sa collègue LR Valérie Pécresse (présidente de la région Île-de-France) s'en est amusée en lançant un « Tous avec toi Rachida » sur le réseau social X, certains de ses opposants n'ont, en revanche, que modérément apprécié cette initiative.

Des internautes ont aussi critiqué cette démarche :"Les politiciens en campagne qui font semblant d'aller tester un métier compliqué pour les caméras, c'est toujours aussi ridicule ».

Le candidat du PS à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a ainsi dénoncé de la « démagogie pure » tandis que le sénateur Rémi Féraud a rappelé qu'il était « plus facile de fabriquer des images factices que de répondre de ses propres démêlés judiciaires », en référence aux récentes affaires, dans lesquelles est impliquée la ministre de la Culture.

« Il a l’air prometteur le prochain Rendez-vous en terre inconnue avec Rachida Dati. Impatient de voir le moment où elle explique pourquoi elle défend le report de l’âge légal du départ à la retraite des éboueurs et le gel de leur rémunération », a pour sa part ironisé Maxime Sauvage (Premier adjoint du XXe arrondissement et Secrétaire fédéral du PS).

De nombreux internautes y sont également allés de leur petit commentaire qualifiant, le plus souvent, cette vidéo de « ridicule », de « blague », ou encore de « coup de com' ».

Chacun se fera son avis...