Ce métier, très recherché par les recruteurs, offre un salaire de 8 300 euros par mois

Quels métiers sont les plus en vogue en ce moment et quels sont ceux qui intéressent principalement les recruteurs ? Réponse avec cet emploi dont le salaire peut atteindre des sommets.

Il n’est pas toujours facile de savoir dans quelle branche de métier nous allons nous épanouir. Si certaines personnes ont des vocations dès le plus jeune âge, d’autres cherchent l’emploi qui leur conviendraient le mieux. Les responsabilités, les horaires, la stabilité peuvent être des critères, tout comme le salaire.

Si vous cherchez un métier bien payé et en vogue en ce moment, nous avons une idée qui pourrait vous intéresser. Que diriez-vous de gagner plus de 8 000 euros par mois tout en faisant de nombreuses tâches et en démontrant votre polyvalance ? Voici un job recherché par de nombreuses entreprises et qui réunit ces critères.

Un emploi polyvalent

Il s’agit du métier de directeur de marque, aussi appelé “brand manager”. Au quotidien, le brand manager va tout faire pour promouvoir une marque au niveau national, voire international. Pour cela, il peut mener différentes actions commerciales, des campagnes promotionnelles, établir des plans marketings et surveiller les résultats de la marque. Entre marketing et communication, cet emploi regroupe de nombreuses activités différentes et convient parfaitement aux personnes polyvalentes.

Crédit photo : iStock

Pour devenir directeur de marque, vous devez avoir un bac +5 en marketing, en brand management ou en business développement. Des études qui seront récompensées puisqu’aujourd’hui, de nombreuses entreprises, tous domaines confondus, recherchent des brand managers.

“Les PME comme les grands groupes en recherchent, globalement dans tous les secteurs d’activité et plus spécifiquement dans la distribution, les services, l’agroalimentaire”, explique Alexandre Guillevin, consultant executive pour Expectra Search, au Figaro.

Un salaire impressionnant

En plus d’être passionnant, ce métier offre une rémunération très intéressante. À l’année, un directeur de marque peut toucher entre 33 000 et 65 000 euros bruts.

“En tout début de carrière, ce professionnel peut prétendre à un salaire de 35 000 à 45 000 euros bruts par an. Cette rémunération peut ensuite évoluer jusqu’à 70 000 euros bruts en milieu de carrière, notamment si son poste prend une dimension managériale. En fin de carrière, en fonction des périmètres de son poste, du nombre de marques gérées et du chiffre d’affaires qu’elles génèrent, le brand manager peut toucher jusqu’à 100 000 euros”, affirme Alexandre Guillevin.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, vous recevrez des primes d’intéressement et de participation, qui augmenteront votre salaire. Si vous êtes diplomé dans ce domaine, n’hésitez plus !