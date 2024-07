Ce job en pénurie de candidats propose pourtant un salaire de 6000 euros par mois !

En France, ce métier très recherché par les entreprises est pourtant en manque de candidats, malgré son salaire moyen très attractif.

S’il suffit parfois de traverser la rue pour trouver un job, il est beaucoup plus difficile de trouver un travail offrant un salaire décent qui pourrait convenir à nos besoins. Pourtant, il existe certains marchés où les candidats ne sont pas assez nombreux par rapport aux offres d’emploi, rendant les possibilités de rémunération bien plus intéressantes.

C’est le cas notamment du métier de commercial qui promet un salaire moyen de 6085 euros bruts par mois. Un montant significatif lorsque le SMIC est évalué à seulement 1766,92 euros bruts mensuels. Ce chiffre peut évidemment varier en fonction de l’ancienneté et du statut de l'employé.

En outre, il garantit une situation financière stable puisque 76% des offres d’emploi sont en CDI. Cette stabilité attire d’ailleurs les candidats qui ont des aspirations plus sédentaires comme les personnes âgés de 36 à 49 ans qui représentent 42,63% des commerciaux.

Crédit photo : iStock

Seulement voilà, ce métier souffre d’une pénurie de candidats en France. La raison invoquée est l’arrivée de l’IA qui fait doucement sa place dans le marché des commerciaux en ventes transactionnelles, où le client n’a pas besoin d’être persuadé.

Commercial, un métier impliquant des compétences variées

En revanche, pour les commerciaux en ventes consultatives, le contact humain reste indispensable. Si le consommateur privilégie toujours une relation de confiance avec un commercial, nécessitant une interaction humaine, l’IA peut intervenir pour les tâches répétitives et logistiques.

Crédit photo : iStock

Dans les grandes lignes, le commercial est celui qui doit vendre sa marque auprès d’un client. Selon les produits à vendre, la vente se fait rarement sur un claquement de doigts, obligeant les commerciaux à développer des compétences qu’une IA ne pourra pas développer.

Pour être commercial, il faut savoir comprendre les produits et les services que l’on propose, les connaître sur le bout des doigts, et être un communicant et négociateur efficace. Enfin, il doit également savoir s’adapter aux évolutions de son métier et savoir utiliser les technologies à sa disposition.