Blague couple : top 10 des meilleures blagues

Démotivateur vous fait découvrir les 15 meilleures blagues de couple de l’année2022. Vous n’avez qu’à en choisir une selon le type d’auditeur.

Top 10 pour rire des blagues de couple et de l’humour noir

Voici les dix meilleures blagues de couple que nous avons sélectionnées pour vous. Vous pouvez raconter une de ces histoires et blagues lors d’un dîner entre amis, en couple, etc.

Blague 1 : J’appelle ma femme

Un homme aborde une jolie fille dans un supermarché. Surprise, elle lui pose une question :

- Qu’est-ce que vous voulez ?

- Euh, juste un petit moment pour vous parler.

- Vous essayez de me draguer ? Vous n’êtes pas un homme en couple ?

- Si, je suis en couple, j’ai une femme. Sauf que je n’ai pas vu ma chérie et généralement, il suffit que je parlote avec une belle jeune femme et elle réapparait en moins de 10 secondes.

Blague 2 : Une nouvelle position

Un vendredi soir, un mari décide de chercher son épouse à son travail. En revenant à la maison, il lui demande :

- Mon amour, on essaie une nouvelle position ce week-end ?

- Madame lui répond, « D’accord, pendant que notre enfant dort sur son lit, tu te mettras debout devant le plan de travail de la cuisine. Et moi je ferai la sieste sur notre lit en regardant la télé ».

Blague 3 : Un beau cadeau de mariage

Un matin, un gars raconte à son ami :



- Cette année, ma femme voudrait faire des vacances dans un lieu insolite et drôle. Ainsi, j’ai fixé un planisphère sur un mur de notre maison et je lui ai fourni une fléchette. Par la suite, je lui ai dit de reculer et de lancer la fléchette sur la carte. Je lui ai dit qu’on irait à l’endroit où la fléchette se planterait.

- Waouh ! Et vous irez où exactement ?

- Au final, nous allons passer les deux premières semaines du mois d’août à la bibliothèque.

Blague 4 : Chéri, la voiture tombe en panne

Après le travail, une femme rentre et elle avait un problème avec la voiture de son mari. L’époux regarde un match de foot dans le salon.

- Mon amour, ton véhicule ne démarre plus.

- Un problème ? Que s’est-il passé avec ma voiture ? Est-elle tombée en panne ?

- Mon chéri, je pense que de l’eau vient d’entrer dans le carburateur.

- Pas drôle du tout, tu connais l’endroit où se trouve le carburateur ? Tu me fais une blague? Comment se fait-il qu’il y a de l’eau dedans alors qu’il fait beau ? Où elle est ma bagnole ?

- Dans la piscine !

Blague 5 : Quelle drôle d’idée après 40 ans de mariage

Un vieil homme dit à son épouse :



- Chérie, il y a 40 ans, nous n’avions qu’une vieille voiture poussive et une petite maison de deux-pièces. La nuit, nous dormions sur un tapis pour regarder des films sur petit écran de télé en noir et blanc. Toutefois, je couchais avec une belle jeune femme blonde de 22 ans tous les soirs. Aujourd’hui, nous vivons dans un magnifique manoir, nous disposons d’une BMW et d’une Mercédès, un écran plat de 86 pouces, mais je couche avec une vieille de 65 ans et je ne dors pas la nuit.

Fâchée, sa femme répondà son mari :



- Écoute, tu n’as qu’à trouver une jeune blonde de 22 ans. Moi, je ferai le nécessaire pour que tu reviennes dans ta petite maison de deux-pièces. Mon avocat et moi, nous allons t’aider à reconduire une vieille voiture pourrie. Nous ferons également en sorte que tu dors sur un tapis la nuit. Chaque soir, tu regarderas tes vidéos sur un écran en noir et blanc.

Blague 6 : Une femme, deux gars et deux bières

Un couple quitte l’autoroute afin de rejoindre une aire de repos. Le jeune homme voulait faire une pause et entre dans une cafétéria avec sa chérie appelée Marie.

L’homme dit :

- Installe-toi mon amour, je vais chercher deux bières pour nous.

Ensuite, il se dirige vers le comptoir. Pendant ce moment, un gars costaud se rapproche de la belle dame et lui dit :

- Toi, je vais remplir ta chatte de bière, après, je la laperai jusqu’à la dernière goutte.

Et le gros balèze s’en va. Quand le mari revient avec les bières dans ses deux mains, agitée,l’épouse lui dit :

- Chéri, tu vois le type qui est au fond ? Il me disait qu’il allait me remplir la chatte de bière. Ensuite, il la laperait jusqu’à la dernière goutte.

Impressionné par le gabarit du type, le mari répond calmement :

- Ne t’inquiète pas Marie. Tu sais bien ma chérie que je ne me battrai jamais avec un type qui boit une telle quantité de bière.

Blague 7 : Pas de femmes, que des hommes

Dans une petite ville, une entreprise n’embauche que des hommes mariés. Les femmes n’ont pas leur place dans cette petite boîte.

Une jeune femme qui a postulé pour un job dans la même société vient de recevoir le refus de sa candidature. Elle ne se laisse pas faire et envoie un message au recruteur :

- Pourquoi vous n’embauchez que des hommes mariés ? Pensez-vous que les femmes sont faibles, cancanières ou idiotes sans faire une évaluation ?

Le responsable de recrutement lui répond :

- Madame, j’embauche des hommes mariés parce qu’ils obéissent aux ordres. De plus, ils savent se taire pendant le travail. Sans faire la gueule ni broncher, les hommes sont capables d’encaisser quand je leur crie dessus.

Blague 8 : Cadeau de mariage

Deux gars se discutent :

- Moi et ma femme, nous avons 20 ans de mariage demain. Le problème c’est que je ne sais pas encore quel cadeau offrir à ma chérie. T’as donné quoi à la tienne lors de vos noces de porcelaine ?

- Je lui ai proposé un voyage à Tahiti pour notre vingtième anniversaire de mariage, répond le copain.

- Waouh…quelle histoire ! Si tu lui offres un tel cadeau pour vos 20 ans, tu vas lui acheter quoi pour célébrer les 40 ans ?

- Bas, c’est simple. J’irai la rechercher pour la ramener à la maison pour reprendre une vie normale.

Blague 9 : Ma femme est devenue sourde

Sur un banc de leur lieu de travail, deux petits vieux discutentet l’un dit à l’autre :

- Je m’inquiète pour ma vie de couple, car ma femme semble devenir sourde

- Son copain lui dit : « rentre-toi et fais ce que je te dis. Parle-lui à une distance de 5 mètres, puis à 4 mètres, puis à 3 mètres et puis tout près d’elle. Ainsi, tu sauras si la situation est grave ou pas ».

Lorsqu’il arrive chez lui, le petit vieux parle à sa femme. Cette dernière est assise à côté d’une fenêtre, située à environ 5 mètres de la porte principale de sa maison.

- Chérie, qu’est-ce qu’on a comme plat ce soir ?

Pas de réponse, il se rapproche de sa chérie à une distance de 4 mètres avant de reposer la même question. Sa femme n’a pas encore répondu. Ainsi, il avance à 3 mètres puis tout près d’elle. Et enfin, son épouse lui répond :

- Mon amour… pour la quatrième fois, du jambon et du fromage.

Blague 10 : homme ou femme : qui commande ?

Après le travail, un gars discute avec son copain :

- Après dix ans de mariage, je suis toujours le donneur d’ordre dans notre maison. Hier, j’ai encore dit à ma femme de me faire de l’eau chaude.

- T’es fort, elle t’en a donné ? Rares sont les femmes qui font ça dans la vraie vie.

- Tu blagues ? Bien sûr que oui, je ne ferais jamais la vaisselle avec de l’eau froide.

Des blagues drôles du saint valentin

Voici quelques blagues et histoires drôles pour la Saint Valentin. Certes, elles ne plairont pas à tout le monde. Vous devez donc sélectionner vos auditeurs avant de les raconter. Faites attention, car, même si elles sont funny, quelques-unes de ces blagues sont inadaptées à un certain moment (en présence de votre mère, d’un enfant, etc.).

Vie de couple :



- C’est quoi la fidélité ?

- C’est un manque d’occasion.

- Un gars rentre chez lui. Au même moment, sa femme fait ses valises pour quitter leur maison.

- Chérie, qu’est-ce qui se passe ?

- Madame répond : je pars pour vivre une nouvelle vie. Je vais à Monaco. Pour une relation intime, on peut se faire facilement 500 euros là-bas.

- Tu blagues ou t’es malade?

Le gars réfléchit et commence aussi à faire ses valises. Sa femme lui demande :

- Que fais-tu ?

- J’irai aussi à Monaco pour voir comment tu t’en sortiras avec 1000 euros par an dans ta nouvelle vie.

- Une belle jeune femme demande à son mari :

- Mon amour, tu aimerais avoir quel genre de femme ? Une femme très belle ou une femme très intelligente ou une femme bonne au lit ?

- Chérie, aucune des trois, car je t’ai choisie.

- Dans sa maison, Marie se regarde dénudée devant un miroir. Elle dit à son mari :

- Chéri, je suis horrible, grosse et laide. J’ai besoin d’un compliment en ce jour de Saint-Valentin.

- L’homme répond : Marie, tu vois bien les choses en face.

- Une mère demande à un couple passant la Saint-Valentin dans un jardin public :

- Sans homme, que ferait la femme ?

- La jeune femme répond : elle dresserait surement un autre animal.