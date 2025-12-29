« C'est du pipeau ? » : pour Noël, un PDG offre une prime de... 375 000 € à ses 539 employés

Le PDG d’une entreprise d’électronique basée en Louisiane a fait le plus beau des cadeaux à ses 539 employés pour Noël.

La magie de Noël existe bel et bien. Du moins, aux États-Unis. Le PDG de l’entreprise d’électronique Fibrebond, Graham Walker, a versé une prime de 443 000 dollars (soit 375 000 euros environ) à chacun de ses 539 employés, révèle le Wall Street Journal.

Le média américain nous apprend que le PDG de cette entreprise située en Louisiane a vendu sa société pour 1,7 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros). C’est alors qu’il a pris la décision de reverser 15 % du produit de la vente à ses employés afin de les récompenser de leur fidélité. « Près de 250 millions de dollars entre les mains des employés nous semblaient justes », affirme Graham Walker.

Une prime pour récompenser la fidélité des employés

Crédit photo : Wall Street Journal

Les périodes de difficultés financières semblent donc loin derrière pour Fibrebond et ses salariés. Ces derniers ont d’ailleurs eu du mal à y croire quand on leur a annoncé le montant de la prime. Le Wall Street Journal précise ainsi que plusieurs employés ont cru à une blague : « C’est du pipeau ? » Certains se demandant même si ce n’était pas une caméra cachée.

Des employés soulagés par une telle prime

Les salariés de Fibrebond peuvent donc se rassurer. Ils toucheront bien une prime de 443 000 dollars. Enfin presque… Ils devront verser 100 000 dollars aux impôts, tandis que le versement de la prime s’étalera sur cinq ans à condition que les employés restent dans l’entreprise durant cette période.

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle a soulagé bon nombre de salariés, comme l’explique Lesia Key : « Avant, on vivait au jour le jour. Maintenant, je peux vivre ; j'en suis reconnaissante. » Certains ne s’en sont pas privés. Ils ont « tout dépensé dès le premier jour, voire la première nuit », raconte Graham Walker. D’autres ont offert un voyage à leur famille, payé leurs dettes et mis de côté pour les études de leurs enfants.

Graham Walker se réjouit de cette initiative. Son seul souhait ? Que ses employés lui racontent un jour comment cette prime a eu un impact sur leur vie. Sans doute se souviendront-ils longtemps de ce Noël spécial.