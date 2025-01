Ce couple visite les pires hôtels et restaurants de Paris et fait un carton sur TikTok

Un couple fait actuellement fureur sur les réseaux sociaux en filmant les pires hôtels de la capitale.

Le concept est assez simple, mais encore fallait-il y penser !

Se rendre en caméra cachée dans des hôtels miteux et autres restaurants douteux de Paris pour en montrer l'envers du décor. Voici l'idée pour le moins étonnante qu'ont eu deux vidéastes, en couple, qui s'infligent les pires visites pour montrer l'état lamentable de certains des établissements les moins bien notés de la capitale.

Et ça marche, car les deux tourtereaux (que nous appellerons François et Adèle) font un tabac sur Tiktok, où leur vidéo cumulent des millions de vues depuis le mois de novembre 2024.

Crédit photo : @on-ne-reviendra-pas / Capture d’écran TikTok

Ils visitent les pires hôtels de Paris et cartonnent sur les réseaux sociaux

Comme très souvent dans ce genre d'histoire, tout est parti d'une série de mauvaises expériences vécues par le couple.

« On va souvent au restaurant et on a toujours connu des galères. Avant, on y allait sans forcément regarder les avis et on filmait nos aventures pour nos amis, dans des stories privées sur Instagram », explique ainsi François, dans les colonnes du Parisien. « Des amis nous ont dit qu’on devrait mettre ça sur TikTok, et que ça allait cartonner », précise Adèle.

Après mûre réflexion, le couple a donc décidé de se lancer en créant le compte TikTok @on-ne-reviendra-pas. Et il a bien fait de se fier à l'instinct de son entourage, car le succès ne s'est pas fait attendre. Dès la première vidéo, dans laquelle François et Adèle racontent leur rocambolesque expérience dans un restaurant asiatique du VIIIe arrondissement, les internautes ont en effet adhéré.

Publiée sur TikTok le 16 novembre dernier, la vidéo a atteint le million de vues en un rien de temps, à la grande surprise d'Adèle et François, qui ne s'attendait pas à un tel engouement. Un succès inattendu qu'ils attribuent d'abord au côté authentique de leur démarche.

« Je pense que les gens en ont assez de ne voir que des influenceurs food qui glorifient des restaurants sans cesse, parce que certains sont payés ou mangent à l’œil, explique Guillaume. On voulait démystifier le côté Là où on va, tout est toujours rose », avance ainsi François.

Crédit photo : @on-ne-reviendra-pas / Capture d’écran TikTok

Malgré l'aspect lanceur d'alerte de leurs vidéos, Adèle et François, tous deux diplômés en journalisme, refusent de tirer sur l'ambulance, car « le but n’est pas de faire couler des business », selon eux. Voilà pourquoi ils ne donnent jamais l'adresse des établissements visités. Quant aux visages des employés, ils sont systématiquement floutés au montage. Des précautions qui sont parfois insuffisantes car certains se reconnaissent et n'hésitent pas à menacer le couple.

Alors, pour éviter d'éventuelles représailles, le couple insiste pour garder l'anonymat, préférant d'abord se concentrer sur le contenu et le propos des vidéos.

« On n’est pas des influenceurs et on ne veut pas se mettre en avant. Il est important qu’on garde une certaine confidentialité. Les youtubeurs qui ont popularisé le concept, comme Michou ou Joyca, étaient au centre de leurs vidéos. Nous, c’est le contenu de nos assiettes qui divertit les gens. » (François)

L'un des objectifs étant surtout de divertir et informer, tout en incitant les internautes à se faire leur propre opinion.

Et le couple de conclure : « Il ne faut pas croire à 100 % les avis Google ».