Ce jouet iconique des années 1990 se revend jusqu'à 3000 euros, les collectionneurs se l'arrachent

On le pensait oublié voire dépassé mais il n’en est rien. Ce jouet des années 1990 se revend à des prix très élevés sur le net et les collectionneurs se l'arrachent. Alors, fouillez bien dans vos affaires car ils pourraient vous rapporter gros.

Les jouets des années 1990 trouvent preneurs sur le net

Les jouets ont toujours autant la côte. Certains en particulier. C’est le cas des Polly Pocket qui, fort de leur regain de popularité, vont avoir le droit à leur propre film. Mais les Polly Pocket ne sont pas les seuls objets rescapés des années 1990 à vivre une nouvelle jeunesse.

Cela dit, parmi les jouets de notre enfance, il y en a un qui s’arrache à prix d’or sur le net. Il s’agit du Furby, cette petite peluche électronique qui ressemble à un hibou. Lors de sa commercialisation en 1998, le jouet s’était vendu à 40 millions d’exemplaires, un vrai phénomène !

Des Furby qui se revendent jusqu’à 3000 euros !

Crédit photo : cafe-de-art/ iStock

Alors que l’on pensait les Furby tombés aux oubliettes, voilà que Hasbro, la société américaine spécialisée dans les jouets, a dévoilé une nouvelle collection en 2017. Et même si le Furbish (le langage parlé des Furby) des anciens enfants est un peu rouillé, la passion reste la même.

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En effet, avec ce regain d’intérêt, les Furby se vendent à 1000 euros en moyenne sur les sites de vente. Si le Furby de votre enfance n’a pas jamais été déballé et dort paisiblement dans sa boîte d’origine, le prix peut grimper jusqu’à 3850 euros sur Ebay. Comptez 3000 euros pour les Furby aux éditions limitées.

Capture d'écran : Ebay

Par ailleurs, le Furby le plus recherché (et le plus rare) est le Furby arc-en-ciel, renseigne The Daily Mirror. Selon le média anglais, seuls trois prototypes ont été conçus. Forcément, les collectionneurs se les arrachent à des prix conséquents. Aussi, le Furby orné de bijoux, également très rare, s’est vendu pour 5500 euros l’année dernière. Cela fait beaucoup d’argent, surtout quand on sait que les Furby étaient à l’origine vendus à 30 euros à leur sortie.

Mais ne vous en faîtes pas. Les Furby datant de 2012 peuvent tout de même se vendre entre 500 et jusqu’à 1200 euros si leurs couleurs sont rares, comme le blanc.