Qu'est-ce que le “quittoking”, la nouvelle tendance de la gen Z qui exaspère les employeurs

Sur TikTok, une nouvelle tendance devient de plus en plus populaire auprès de la gen Z. Il s’agit du “quittoking”, une manie qui exaspère les employeurs.

La génération Z, qui regroupe les personnes nées entre 1997 et 2012, se distingue beaucoup des autres, notamment dans le monde du travail. En effet, les jeunes sont aujourd’hui souvent licenciés peu de temps après avoir été embauchés. Ils ont des difficultés à se fondre dans le monde du travail puisqu’ils sont par exemple nombreux à préférer manger seuls à la pause déjeuner, ce qui a tendance à énerver leurs collègues plus âgés.

Crédit photo : iStock

Pour ces raisons, une étude a démontré que 92% des recruteurs pensent que la gen Z n’est pas prête pour le monde du travail. En plus de cela, une nouvelle tendance a récemment vu le jour, et elle risque de ne pas améliorer la réputation des jeunes salariés.

Se filmer en train de démissionner

Il s’agit du “quittoking”, une nouvelle façon de démissionner pour le moins déconcertante. Cette tendance consiste à se filmer en train de quitter son travail, et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok.

Ainsi, les jeunes affichent leur démission sans tabou, presque comme une “victoire personnelle” comme l’indique TF1 Info.

“Je voulais un peu briser le tabou de la démission, que ce soit aussi quelque chose de fun, parce que ce n’est pas forcément négatif. Ça m’a soulagée, je me suis dit que j’apportais peut-être aussi quelque chose dans la vie des gens”, a expliqué Marine Chercheval, 28 ans, qui a participé à la tendance, selon France Info.

@fabriziovmoroni when I first accepted this job I thought I would be able to make a 9-5 and my content creation both fit in my schedule. I was wrong. I overestimated my ability to be present everywhere at once and to show up equally to all things I commit to. Unfortunately, it didn’t take that long to realize that if you commit to many things, you’re not actually committed to any. So I had to make a choice. Creating for you (and me) is the greatest honor and the only thing that actually fulfills me. Every single day I receive hundreds of DMs and comments saying that, in a way or another, my content has been helpful, either to make someone laugh or to navigate life as an expat. Every single day some of you stop me in the streets of Paris and thank me for what I do. When it’s actually me thanking you for the immense love and support you show me. It will never be forgotten. This was not an easy choice, but as you can see, it was the one that made me happy. Excited to see what’s next for us ❤️‍🩹 Yours Fabri ♬ Bundle of Joy (From "Inside Out") - Music Legends

Les employeurs exaspérés

Si les jeunes s’expriment de cette façon, c’est également en rapport avec le fait qu’aujourd’hui, la gen Z privilégie sa vie personnelle. Ainsi, les jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir d’être au chômage plutôt que de travailler, afin de retrouver un sens à leur vie.

Mais attention, cette démarche n’est pas forcément anodine. En publiant une telle vidéo sur les réseaux sociaux, les jeunes doivent faire attention à ne pas donner de détails sur leur ancienne entreprise. S’ils parlent de harcèlement ou simplement des mauvaises conditions de travail, leurs propos peuvent être diffamatoires et faire l’objet de poursuite. En plus de cela, cette tendance exaspère les employeurs et pourrait être un obstacle pour trouver un nouveau travail par la suite.