Ce prénom mixte rassure les recruteurs et est considéré comme le plus intelligent selon une étude

Un prénom peut-il faire la différence ? C’est ce que l’on pourrait croire selon cette étude qui dévoile le prénom perçu comme le plus intelligent auprès des recruteurs.

On dit toujours qu’il est important de faire bonne impression lors d’un entretien d’embauche. Votre posture, les vêtements que vous portez, votre langage corporel sont autant de détails qui attirent l'œil des recruteurs. Mais pas seulement. Selon une étude, votre prénom peut également avoir une importance.

Outre les compétences que vous présentez sur votre CV, votre prénom peut ainsi orienter la décision des recruteurs. Et il en est un, mixte, qui véhiculerait une meilleure image auprès des recruteurs au point de les influencer dans leur décision. Ce prénom français, extrêmement populaire à la fin du XXème siècle, est associé aux personnes intelligentes.

Crédit photo : Ridofranz/ iStock

Même s’il est populaire, il évoque la discrétion, la neutralité et l’équilibre. Il s’agit du prénom Camille.

Un prénom français mixte très populaire considéré comme intelligent

Crédit photo : diignat/ iStock

Dans une enquête menée par MyHeritage en 2016, plus de 70 000 participants ont réalisé anonymement un test de QI. Les résultats du test ont ensuite été croisés avec les prénoms des participants et le prénom Camille était celui qui présentait le QI moyen le plus élevé pour les données francophones. Alors que la moyenne générale se situe entre 100, le score obtenu par les Camille était de 182.

Il ne s’agit pas d’une science exacte et l’appréciation d’un prénom est propre à chacun. Il y a quelques semaines, par exemple, une étude dévoilait le prénom considéré comme le plus beau du monde selon la science. Et une autre, dévoilait ces prénoms qui obtiendraient plus de mentions très bien au baccalauréat.

Quant à Camille, ce prénom rassure les recruteurs et véhicule une image positive. Selon l'étude, ce prénom est lié à la fiabilité et à la compétence. Est-ce dû à sa connotation qui provient du latin camillus ? Ou à sa mixité ? Cela laisse la liberté à chacun d’y projeter ce qu’il souhaite.

Cette étude montre une nouvelle fois qu’un prénom a la capacité de façonner la manière dont chacun perçoit un individu. Cela ne garantit évidemment pas un recrutement en entretien d’embauche mais peut au moins susciter une impression positive.