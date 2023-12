Pour éviter à ses clients d'être seuls le 31 décembre, un restaurateur propose un concept unique et chaleureux

Si les fêtes de fin d’année sont synonymes de partage et de retrouvailles, certaines personnes finissent parfois seules. Pour éviter cela, un restaurateur du Tarn a décidé de mettre en place une mesure inédite dans son établissement.

Pour de nombreuses familles, les fêtes de fin d’année sont l’occasion de retrouver les personnes qu’elles aiment et de passer la soirée à bavarder avec leurs proches. Cependant, fêter Noël et le jour de l’an quand on est seul peut vite devenir déprimant. Pour cette raison, un restaurateur du Tarn a décidé d’organiser une soirée spéciale dans son restaurant le 31 décembre.

Adrien Martin, gérant du Samy’s diner, va créer des “tables partagées” dans son établissement le soir du réveillon. Ainsi, les clients du restaurant pourront partager un bon repas et profiter d’un spectacle de cabaret aux côtés d’inconnus, pour éviter la solitude. Cette idée est venue à Adrien Martin après avoir discuté avec une femme âgée.

“Une femme d’un certain âge est venue déjeuner et elle a vu le flyer annonçant la soirée du réveillon. Elle m’a posé des questions et semblait intéressée par le cabaret et le DJ. Quand je lui ai proposé de réserver, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas car elle était seule”, a expliqué Adrien Martin.

Éviter la solitude le 31 décembre

Le soir du 31 décembre, les clients du restaurant mangeront donc aux côtés de personnes qu’ils ne connaissent pas et pourront faire de nouvelles rencontres. L’objectif : que personne ne se retrouve attablé seul pendant les fêtes.

“Habituellement, j’ai des réservations pour de grandes tables de 10 ou 12 couverts. Mais cette année, depuis début décembre, les clients demandent des tables de deux. Je les ai rappelés pour leur proposer de partager leur table. Ils ont tous accepté ! Il y aura des trentenaires comme des personnes de 70 ans”, a précisé Adrien Martin.

Pour le nouvel an, le restaurateur prévoit d’installer au moins trois grandes tables de 10 à 15 couverts, afin d’accueillir des personnes seules et des duos. Mais comment être sûr que les clients s’entendront bien avec leurs compagnons de table ? Adrien Martin a pensé à tout car avant le dîner, il organisera un apéritif debout. Ainsi, les personnes pourront commencer à discuter et se rencontrer avant de choisir leur place.

Cette soirée promet d’être festive puisque les clients du Samy’s diner pourront profiter d’un dîner spectacle. Un cabaret sera proposé en première partie, suivie de l’intervention d’un DJ qui fera danser les clients jusqu’à 2 heures du matin. Dans les assiettes, les produits de fête seront au rendez-vous : foie gras, saumon et gambas. De quoi passer une merveilleuse soirée loin de la solitude.