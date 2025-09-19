Ce robot intelligent va changer votre façon de laver les vitres à la maison

Cela n’aura échappé à personne : nettoyer ses vitres est une corvée harassante. Par chance, il est possible de déléguer cette tâche ménagère à un accessoire révolutionnaire. Suivez le guide.

Parmi les corvées ménagères les plus fatigantes, le nettoyage des vitres arrive en tête du classement. Il faut dire que cette tâche domestique nécessite du temps et une bonne condition physique.Et si on vous disait qu’il est possible de déléguer cette activité à un accessoire innovant

À l’instar d’une baguette magique, le nouveau robot intelligent lave-vitres Winbot W2S Omni d'Ecovacs va changer votre façon de faire le ménage. Et pour cause : cette machine ultra performante est dotée de la technologie révolutionnaire TrueEdge. En d’autres termes, celle-ci permet un nettoyage puissant, simple et efficace, le tout sans lever le petit doigt. On vous explique.

Crédit Photo : Ecovacs

Un robot ménager multifonctions

Ce nouveau modèle ne fait qu’une bouchée de la poussière et autres saletés incrustées dans les recoins et le long des bords. Très précis, le robot ne laisse aucune trace et conserve les particules indésirables après son passage, garantissant ainsi des vitres propres et étincelantes

.Autre point important : le Winbot W2S Omni est équipé d’une technologie de pulvérisation grand angle à trois buses. Cette fonction permet de diffuser une fine brume sur une large zone. Cette action forme un film d’eau homogène qui se débarrasse de la saleté avant l’essuyage.

Crédit Photo : Ecovacs

De son côté, l’utilisateur a la possibilité de programmer le parcours de nettoyage grâce à la technologie améliorée WIN-SLAM 4.0. Il peut aussi choisir le mode de lavage le plus adapté à ses besoins via l’application mobile Ecovacs.

Un accessoire qui s’adapte à tous les formats

Pas de panique, cet appareil robotisé s’adapte à tous les formats de fenêtres, y compris les baies vitrées. En plus de cela, il est conçu pour éviter les obstacles, tels que les poignées, les loquets, ou encore les cadres.

Crédit Photo : Ecovacs

Le produit est fourni avec une station de nettoyage de vitres comprenant un panneau de commande, un chargeur, un stabilisateur et un espace de rangement portable. Côté batterie, le Winbot W2S Omni tient 110 minutes d’autonomie après une charge complète. Enfin, il possède également un système de protection.

Une chose est sûre : ce robot ménager au design minimaliste est l’allié ménage que l’on attendait tous.

Le Winbot W2S est disponible au prix de 449 euros sur le site Ecovacs. Le modèle Winbot W2S Omni (599 euros), quant à lui, est à retrouver ici.