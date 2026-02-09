Emploi : selon cette recruteuse, ce simple détail trahit que votre CV a été généré par IA

Les recruteurs sont maintenant habitués à lire du texte généré par l’IA. Ils révèlent les détails qui les mettent sur la voie lorsqu’ils lisent le CV d’un candidat.

L’IA pour rédiger un CV

On le sait, il est peut être très difficile de se faire remarquer par les recruteurs. Dès lors, mieux vaut s’assurer d’avoir un CV solide afin d'espérer être contacté pour un entretien. Sauf que c’est à cette étape que beaucoup échouent. Non pas en raison de la difficulté d'écrire un bon CV, mais à cause d’un outil désormais bien trop répandu : l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, l’IA est utilisée au quotidien pour de nombreuses tâches. Cela va de la création d’une routine à la génération d’images. Mais pas que, puisque de nombreux candidats utilisent l’IA pour générer leur CV. Et pour les recruteurs, cela est rédhibitoire.

Des détails qui ne passent pas inaperçus auprès des recruteurs

Crédit photo : JohannesBluemel Photography/ iStock

Plusieurs recruteurs préviennent qu’ils savent repérer un CV écrit par l’IA. Selon eux, il y a des indices qui trahissent les candidats. Ainsi, si vous utilisez cet outil pour générer votre curriculum, vous n’êtes pas le/la seul(e). Parmi les centaines de CV qu’ils consultent, les recruteurs indiquent qu’ils aperçoivent toujours les mêmes structures de phrases. C’est le constat qu’a fait Bonnie Dilber, responsable du recrutement chez Zapier, une plateforme qui intègre les données d’applications, pour le HuffPost.

Outre ces récurrences entre CV, Bonnie Dilber regrette surtout que les documents manquent cruellement de personnalité. « Cela m'indique que la personne ne maîtrise pas le sujet, et en plus qu'elle ne sait pas comment intégrer le contenu généré par l'IA à ses propres idées. » Dès lors, ils se ressemblent tous et aucun des candidats ne parvient à se démarquer.

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

Pire, certains candidats font un copier-coller du texte généré par l’outil et en oublient de le modifier selon leur expérience. « Ils collent littéralement [les formulations entre crochet] dans leur CV sans aucune modification ! », s’insurge une consoeur, Tejal Wagadia. Ainsi, on retrouve des « [ajouter nombres ici] » au beau milieu du CV, sans aucune correction.

« Si vous négligez ce niveau de détail, l'employeur pensera que vous n'êtes pas attentif et pas sérieux », ajoute-t-elle.

Vous pouvez vous aider de l’IA pour écrire votre CV puis le corriger. Cependant, il faut qu’il soit personnel et qui reflète qui vous êtes. Ne copiez pas bêtement le texte généré par l’outil. Prenez le temps de refaire les phrases à votre sauce tout en y incorporant ce qui vous différencie des autres. Enfin, n’oubliez surtout pas de vous relire ou de demander à un proche afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’erreurs.