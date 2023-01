Les super-pouvoirs des jumeaux, mythe ou réalité ?

Selon de nombreux témoignages, il existerait une connexion psychique spéciale entre les jumeaux qui auraient la faculté de penser et ressentir les mêmes choses au même moment. Alors, mythe ou réalité ?

Avec leur apparence parfois identique, les jumeaux font beaucoup parler d’eux. En plus d’être très similaires physiquement, une croyance affirme qu’il existerait une connexion psychique très puissante entre les jumeaux, notamment les monozygotes qui partagent les mêmes gênes.

Selon cette croyance, certains jumeaux partageraient une forme de télépathie, comme un super-pouvoir. Ils seraient capables de ressentir et de penser les mêmes choses au même moment, et ce même s’ils se trouvent à des milliers de kilomètres l’un de l’autre.

Les jumeaux sont-ils télépathes ?

Les témoignages de jumeaux télépathes sont nombreux : des jumeaux ont la même moyenne à l’école, mettent les mêmes vêtements sans se concerter, chantent la même chanson au même moment, se téléphonent exactement en même temps, s’offrent les mêmes cadeaux ou achètent la même chose le même jour.

Toutes ces petites coïncidences sont des situations dont s’amuse le film "Jumeaux mais pas trop", avec Ahmed Sylla et Bertrand Usclat. Dans ce film, des jumeaux apprennent l’existence l’un de l’autre à seulement 33 ans. Si l’un est blanc et l’autre noir, les jumeaux ont de nombreuses similitudes.

Selon la croyance populaire, les jumeaux entretiendraient une vraie forme de télépathie, qui va bien au-delà du simple fait de terminer les phrases de l’autre. Ils partageraient les mêmes sentiments et arriveraient à percevoir si un danger ou une menace pèse sur l’autre.

La croyance veut également que si l’un éprouve de la douleur, l’autre la ressentirait au même endroit sur son corps, comme en a témoigné cette mère de famille. L’un de ses jumeaux se plaignait d’une douleur au genou mais après une consultation médicale, aucun problème n’a été décelé. Le médecin a alors ausculté l’autre jumeau, qui ne souffrait d’aucune douleur mais qui avait bien une infection au niveau du genou. Un témoignage qui prouve qu'il existerait bien une sorte de connexion surnaturelle difficile à expliquer.

Aucune preuve scientifique

Si certains phénomènes sont particulièrement surprenants, d’autres peuvent avoir une explication. Si des jumeaux pensent à la même chose en même temps, cela peut venir du fait qu’ils aient toujours vécu ensemble. En grandissant, ils ont appris les mêmes choses au même moment de leur vie et ont développé un phénomène de mimétisme. Raison pour laquelle quand les jumeaux sont séparés, ils se sentent incomplets.

Bien que des centaines de témoignages rapportent des signes de télépathie entre les jumeaux, il n’existe aucune explication scientifique pour prouver ce phénomène. Le fait que les jumeaux puissent mourir au même moment peut être lié à une coïncidence ou à la génétique. En partageant les mêmes gènes, les jumeaux ont plus de probabilités de souffrir des mêmes maladies au même stade de leur vie. Bien qu’il n’existe aucune preuve scientifique de l’existence de super-pouvoirs chez les jumeaux, les témoignages de télépathie restent troublants.

