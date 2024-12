Ces villes attirent de plus en plus d'habitants en France selon un bilan de l'Insee

Ce jeudi 19 décembre, l’Insee a publié son dernier bilan démographique, nous présentant la population française sous un angle géographique. Si Paris perd des habitants, d’autres métropoles en gagnent et sont en passe de bousculer la hiérarchie au classement des villes les plus peuplées.

Ce phénomène n’est pas étranger, surtout depuis la pandémie de Covid-19, lors de laquelle les citadins ont eu beaucoup d’envie d’ailleurs. Selon l’Insee, qui a publié un bilan démographique ce jeudi 19 décembre 2024, cette tendance est même bien plus ancienne. En effet, leur étude compare les données démographiques relevées cette année par rapport à 2016.

Ces données mettent notamment en lumière la perte de vitesse de Paris qui est la seule grande ville en France à connaître une baisse de sa population ces dernières années. La capitale a perdu, en moyenne, 0,59% d’habitants depuis huit ans. Parmi les communes de plus de 100 000 habitants, on trouve également Mulhouse, avec une chute de 0,63% par an depuis 2016.

Dans ce phénomène d’exil, les destinations sont nombreuses comme Montpellier, Villeurbanne, Nice et Nantes, qui connaissent tous une embellie démographique. Elles montrent notamment, mis à part pour le cas de Villeurbanne, un regain d’intérêt pour le littoral français.

Crédit photo : iStock

Sur la côte méditerranéenne, Montpellier connaît une forte attractivité avec une progression annuelle moyenne de sa population de 1,45%, tandis que Nice continue d’attirer 0,53% d’habitants en plus par depuis 2016.

La place sur le podium de Lyon menacée

Sur la côte Atlantique, Nantes voit sa population augmenter de 0,97% en moyenne par an depuis 2016, se plaçant par la même occasion dans le top 10 des villes les plus peuplées de France. Par ailleurs, le département de la Loire-Atlantique connaît une progression supérieure à 1%.

Crédit photo : iStock

Enfin, la ville de Toulouse s’invite aussi parmi les destinations préférées des Français pour commencer une nouvelle vie, avec une progression de +1,2% par an (environ 5 000 habitants), en moyenne depuis 2016.

Crédit photo : iStock

Avec cette poussée démographique, la Ville rose pourrait bientôt dépasser Lyon à la troisième place des villes peuplées de France, derrière Paris et Marseille. En effet, selon l’Insee, il y a moins de 100 habitants d’écart entre Lyon et Toulouse, ce qui signifie qu’il faudrait deux années pour Toulouse pour passer devant Lyon.