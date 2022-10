Cet accessoire permet de se raser les jambes en seulement quelques secondes

Une tendance TikTok a dévoilé un nouvel appareil qui pourrait peut-être vous changer la vie : ce rasoir pliable à cinq têtes permet de se raser les jambes en seulement quelques secondes.

Sur TikTok, il existe de nombreuses tendances qui permettent de trouver des astuces beauté, afin de gagner du temps ou de l’argent. Les influenceurs et internautes n'hésitent pas à partager leurs méthodes de beauté et les nouveaux objets qu'ils ont découvert et testé.

À voir aussi

Parmi ces astuces, un nouvel appareil a fait sensation sur le réseau social. Il s’agit du rasoir pliable Scruffie, qui a été lancé sur le marché par Reid Simkovitz en avril 2020.

Crédit photo : @thescruffie

Un rasoir pliable et efficace

Ce rasoir au design unique est très long et pliable et permet de faire le tour d’une jambe afin de l'épiler rapidement. Avec ses cinq têtes de rasoir réglables, il est conçu pour s’adapter aux courbes de la jambe. Il peut également être utilisé par les hommes afin de raser les petits cheveux présents derrière la nuque, en disposant l’appareil autour de son cou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Scruffie™️ (@thescruffie)

Si ce rasoir est présenté comme l’accessoire idéal pour se raser rapidement, il présente quelques petits bémols selon plusieurs internautes qui ont testé le produit. En effet, il est possible que le rasoir manque quelques poils à certains endroits, et il peut être très long de nettoyer chaque tête du rasoir. Un accessoire à éviter ou un véritable gain de temps ? À vous d’essayer !