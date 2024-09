Cet adorable prénom mixte à 4 lettres est de plus en plus donné aux bébés et sera partout en 2025

L’Officiel des prénoms 2025 est sorti ! L’occasion de découvrir les tendances pour l’année à venir. Parmi les prénoms populaires, l'un d'eux monte en flèche dans le classement.

Si vous attendez un bébé ou que vous vous projetez simplement sur votre vie future, vous vous posez peut-être cette question essentielle : quel prénom vais-je donner à mon bébé ? Ce choix est généralement difficile pour les parents qui ont une grosse responsabilité sur les épaules en choisissant le prénom que leur enfant va porter toute sa vie.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider dans votre choix et vous donner des idées, Stéphanie Rapport et Claire Tabarly Perrin ont créé “L’Officiel des prénoms”. Il s’agit d’un ouvrage publié chaque année qui décrypte les tendances des prénoms à venir. Cette année, L’Officiel des prénoms est sorti le 5 septembre dernier. Découvrez dès à présent les prénoms qui seront les plus donnés aux enfants l’année prochaine.

Les prénoms les plus populaires

Chez les filles, les prénoms les plus en vogue sont Louise et Ambre. Ils détrônent Alba, le prénom en tête du classement en 2024 qui arrive maintenant en troisième position. À la suite du classement, on retrouve Jade, Alma, Emma, Rose, Romy, Eva et Alice.

Crédit photo : iStock

Chez les garçons, Gabriel reste en haut du podium après plusieurs années consécutives. Il est suivi de Raphaël et Léo, puis de Maël, Louis, Noah, Adam, Jules, Eden et Arthur.

Un prénom mixte monte en flèche

Si les prénoms féminins et masculins sont populaires chez les parents, les prénoms mixtes ne laissent pas indifférents. C’est le cas de Nour, un prénom qui gagne en popularité ces dernières années, bien qu’il reste encore rare. En 2023, 69 garçons ont été appelés Nour contre 1 415 filles.

D’origine arabe, Nour signifie lumière, clarté et sagesse. Un prénom adorable et encore peu utilisé, qui peut vous donner des idées.