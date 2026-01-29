Cet autocollant à coller sur votre boîte aux lettres met fin au démarchage à domicile

Vous êtes souvent la cible des démarcheurs ? Pour limiter ces visites indésirables, une commune a créé un autocollant explicite à coller sur sa boîte aux lettres ou sa porte d’entrée.

Les démarcheurs peuvent prendre contact avec vous de plusieurs façons. Ils peuvent vous appeler par téléphone, bien qu’il existe une astuce pour mettre fin aux appels intempestifs des démarcheurs. D’autres n’hésitent pas à se rendre directement à votre domicile pour vous vendre leurs produits, et dans certains cas, cela peut être une arnaque. C’est le cas de ce technicien qui sonne chez vous en vous posant une question bien précise.

Pour limiter le démarchage à domicile, la commune de Nordhouse, dans le Bas-Rhin, a créé un autocollant à poser sur sa boîte aux lettres ou sa porte d’entrée.

Un autocollant anti-démarchage

Cet autocollant est très clair puisqu’il porte le message : “Je refuse le démarchage à domicile”. Il est similaire aux étiquettes collées sur les boîtes aux lettres pour limiter la publicité, ou encore à cet autocollant qui dissuade les cambrioleurs de rentrer chez vous.

À Nordhouse, un arrêté est entré en vigueur le 13 janvier dernier pour permettre aux habitants qui le souhaitent de coller cet autocollant contre le démarchage.

“Cette idée est 100% alsacienne je crois bien, je ne sais pas si elle existe ailleurs et on n’a pas le brevet là-dessus mais dans tous les cas, c’est un moyen efficace de protéger les personnes vulnérables du village. Et d’assurer la tranquillité de tous”, indique Bruno Jaremczuk, chef de service de la police municipale du Pays d’Erstein, à BFMTV.

Les habitants sont ravis

Dans cette commune de 1 800 habitants, les démarcheurs sont nombreux et leurs façons de faire sont jugées agressives et abusives pour les habitants, voire malhonnêtes.

“Encore dernièrement, on a vu par exemple une personne signer un devis de plus de 5 000 euros pour des travaux qui auraient dû se monter au maximum à 1 200 euros. Ces gens-là ont généralement entre 65 et 85 ans et les escrocs savent parfaitement à qui s'attaquer. Ils viennent répétitivement, ils mettent la pression. C’est intolérable”, a dénoncé Jean-Marie Rohmer, le maire de la commune, à France 3.

Cet autocollant plaît beaucoup aux habitants, qui espèrent que le démarchage va cesser grâce à cette interdiction apposée sur leur domicile.

“Ça ne fera pas tout, mais en tout cas j’espère que ça va limiter”, “Pour les personnes d’un certain âge qui ne se rendent pas compte qu’elles se font arnaquer, je trouve que c’est vraiment utile”, “C’est une excellente initiative, et c’est sans doute la solution”, ont confié les habitants.

Si elle connaît un grand succès, cette nouveauté pourrait inspirer d’autres communes et s’élargir partout en France. Pour rappel, le démarchage abusif est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.