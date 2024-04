Cet autocollant en vente libre dissuade les cambrioleurs de rentrer chez vous

En France, des autocollants de sécurité, appelés autocollants dissuasifs, sont en vente libre et ont ce don de s’éviter un cambriolage, même si vous n'avez pas de système de sécurité.

Cet autocollant est le new “attention chien méchant” des foyers ! Quand on voit un panneau signalant la présence d’un chien méchant, ça ne donne pas envie de regarder par-dessus le mur. Dissuasif, ce type de prévention existe également pour signaler la présence d’un système de sécurité, entre détecteur de mouvement, alarme et caméras de surveillance.

Ces dernières années, de plus en plus de sociétés spécialisées dans la protection des foyers répondent à une demande de plus en plus forte. La volonté de préserver ses biens est en constante augmentation et les ménages ont de plus en plus recours à des systèmes de sécurité.

Crédit photo : iStock

Cependant, tout le monde n’a pas les moyens d’installer un tel appareillage autour de leur propriété, demeurant vulnérable à un cambriolage. Heureusement qu’il existe une alternative avec ces nouveaux autocollants dits “dissuasifs”.

En vente libre, ces autocollants affichent un message très visible qui avertit quiconque s’intéresserait de trop près à votre maison que celle-ci est truffée d’un système de sécurité infaillible, sept jours sur sept et 24h/24.

Où placer les autocollants sur votre propriété ?

Ainsi, il est possible de décourager des potentiels voleurs de venir cambrioler votre maison puisque l’autocollant prévient même des conséquences du déclenchement du système de sécurité : sirène hurlante et alerte transmise à des agents de sécurité. Autant dire que s’y aventurer, c’est prendre le risque de devoir détaler aussi sec sans avoir pu faire un pas dans la maison.

Crédit photo : DR

Ces autocollants sont souvent vendus par lots et comportent même parfois le logo de marques reconnues comme Verisure, de quoi rendre l’autocollant plus crédible. Vous pouvez en acheter en ligne pour un prix très abordable.

Si vous choisissez d’en prendre, il sera ensuite à vous de les placer de manière très stratégique sur votre propriété. L’emplacement idéal se trouve près des points d’entrée potentiels du domicile, pour qu’ils soient bien visibles pour les intrus. Il est recommandé d’en coller un près de sa boîte aux lettres, au niveau de la porte d’entrée principale, mais aussi les fenêtres, la porte du garage et le portail.