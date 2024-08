Si un technicien sonne chez vous et vous pose cette question, il s'agit d'une arnaque

À Toulouse et dans ses environs, des habitants ont signalé des tentatives d’arnaques de la part d’individus qui se présentent à leur porte comme techniciens de la fibre optique.

Pas de trêve olympique pour les escrocs ! Ces derniers ont toujours plus d’un tour dans leur sac quand il s’agit de tromper les citoyens à travers des stratagèmes piégeux. C’est actuellement le cas à Toulouse et à Beaumont-de-Lomagne, si on en croit le site Actu.

Des individus, qui se font passer pour des techniciens travaillant pour le compte d’un opérateur de téléphonie mobile, se présentent à votre porte dans le but d’intervenir sur la fibre optique. Auprès du site Actu, Clément, habitant à Beaumont-de-Lomagne, explique avoir reçu la visite d’un de ces techniciens qui ne précisait pas l’identité de son employeur :

“Il m’a dit qu’il y avait un problème sur mon débit et qu’on lui avait demandé de venir faire les réparations à mon domicile afin d’augmenter mon débit”.

Crédit photo : iStock

Client chez Bouygues, il décide d’appeler son fournisseur Internet qui dément avoir envoyé un technicien. Le faux technicien indique alors travailler pour Free et lui propose de souscrire “une offre avec un meilleur débit”. Quelques jours plus tard, il reçoit la visite d’un autre autre individu qui lui sert le même “discours bien rodé” avec “exactement les mêmes termes que le premier”.

Un démarchage trop agressif qui sent l’arnaque

Ce démarchage agressif met la puce à l’oreille des habitants qui suspectent cette insistance de vouloir vérifier le débit de la fibre. Suite à ces témoignages, Actu a voulu en avoir le coeur net en contactant notamment Orange. L’opérateur téléphonique assure que ce genre de démarche n’existe pas chez eux :

“Nous ne vérifions pas le débit de la fibre, car contrairement au réseau cuivre d’internet, avec la fibre, le débit ne s’affaiblit pas. Le client choisit son débit dès lors où il souscrit une offre. La fibre ne peut pas non plus être saturée. C’est l’opérateur d’infrastructure qui installe la fibre dans une zone. Si un client change de contrat, il sera toujours sur le même réseau, donc leur proposition n’a pas de sens”.

Crédit photo : iStock

Ainsi, les habitants suspectent ces individus de faire ce démarchage agressif afin de faire des repérages pour des potentiels cambriolages. Nina, une habitante de Jolimont, près de Toulouse, confirme avoir laissé entrer un de ces individus chez elle et il ne semblait pas connaître beaucoup de choses sur la fibre :

“On ne s’est pas méfié parce qu’effectivement, l’immeuble n’était pas fibré chez ces deux opérateurs, uniquement chez Orange. Il a demandé à rentrer dans l’appartement pour trouver les branchements de la prise fibre, mais on a vite remarqué qu’il ne savait pas à quoi ça ressemblait. Mon compagnon, qui s’y connaît, a posé des questions techniques, sans que l’individu sache y répondre. Il a quitté notre immeuble, en continuant à errer dans le quartier, en regardant chez les gens par les fenêtres. Ça n’a fait que confirmer notre sentiment.”

Désormais médiatisée, l’arnaque devrait donc être connue par le plus grand nombre. Si un individu se présente comme un technicien et souhaitant réparer le débit de votre fibre, vous pouvez être certain qu’il s’agit d’une arnaque.