Cet endroit où vous vous rendez plusieurs fois par semaine est encore plus sale que vos toilettes

C’est bien connu : les bactéries prolifèrent sur la cuvette de nos toilettes, un objet particulièrement sale. Cependant, il existe un lieu où vous vous rendez peut-être plusieurs fois par semaine, qui est encore plus sale que les toilettes.

Les bactéries prolifèrent autour de nous et certains endroits sont plus sales que d’autres. En effet, il est bien connu que notre écran de téléphone ainsi que les toilettes sont propices au développement des bactéries. Des photos ont notamment dévoilé la quantité de microbes propulsés dans l’air dès que l’on tire la chasse d’eau.

Si les toilettes sont très sales, il existe d’autres objets qui contiennent beaucoup de bactéries. C’est le cas de cet objet que vous utilisez tous les jours, ou encore de la taie d’oreiller, qui est un véritable nid à bactéries. Certains endroits peuvent également être particulièrement sales, dont un que vous fréquentez peut-être plusieurs fois par semaine.

Un lieu très sale

Selon une étude publiée sur le site FitRated, les équipements que l’on trouve dans une salle de sport sont encore plus sales que les toilettes. C’est le cas des tapis de course, des vélos et des haltères, du matériel que de nombreuses personnes touchent au cours d’une journée.

Crédit photo : iStock

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont effectué des prélèvements sur ces objets afin de détecter la présence de bactéries viables, appelées Unité Formant Colonie (UFC). Les scientifiques ont identifié de nombreuses bactéries, encore plus que sur les toilettes, dont 70% étaient potentiellement nocives.

“Le vélo présente un million de bactéries, c’est 39 fois plus que ce que vous pouvez avoir sur votre plateau-repas à la cantine. Mais ce qui est plus alarmant, ce sont les haltères. Là, on a 362 fois plus d’unités de bactéries par rapport à vos lunettes de toilette. On a rencontré du streptocoque, de l’entérocoque, du staphylocoque, des petits noms très sympas qui peuvent engendrer des pneumonies, des infections au niveau de la peau”, explique Vincent Valinducq, médecin, à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Si l’on retrouve autant de bactéries dans les salles de sport, c’est en raison de l’humidité, de la transpiration et du nombre important de personnes qui utilisent ces équipements. Mais pas question de déserter les salles de sport pour autant ! Il existe des gestes simples à faire pour ne pas entrer en contact avec toutes ces bactéries et éviter de tomber malade.

“La première chose à faire, c’est se laver les mains avant d’arriver pour ne pas apporter toutes ces bactéries que vous aviez déjà à l’extérieur. Deuxième point, il y a des sprays à disposition dans les salles pour désinfecter les appareils. Je vous invite donc à le faire avant et après chaque passage sur vos appareils”, détaille le médecin.

Dès que vous allez faire du sport, désinfectez le matériel, lavez-vous les mains régulièrement et pensez à emporter une serviette à mettre sur les machines pour éviter le contact avec la peau. De cette façon, vous pourrez faire du sport en toute sécurité.