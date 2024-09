Avec 17 000 colonies de bactéries, cet objet que vous utilisez tous les jours est encore plus sale que vos toilettes

Il existe un objet que nous utilisons plusieurs heures par jour, qui est encore plus sale que nos toilettes. Voici lequel.

Quel est l’objet le plus sale de notre maison ? Quand on réfléchit à cette question, on peut penser qu’il s’agit de la lunette des toilettes ou de notre téléphone. Pourtant, il existe un autre objet auquel on ne pense pas forcément et qui est encore plus sale que les toilettes : il contient 17 000 colonies de bactéries en plus que la lunette des WC.

Dans notre maison, les bactéries peuvent se développer très rapidement, notamment si on fait l’impasse sur l’hygiène. Découvrez quel est l’objet le plus sale de votre quotidien et comment limiter la prolifération de microbes et de bactéries.

Crédit photo : iStock

Un objet du quotidien

Cet objet très sale est la taie d’oreiller. Selon une étude, une taie d’oreiller possède 17 000 colonies de bactéries supplémentaires par rapport à la lunette des toilettes. Pour parvenir à ce résultat, des chercheurs ont mené une expérience : ils ont demandé à un panel d’individus de ne pas laver leur taie d’oreiller pendant un mois. Des échantillons ont été prélevés et analysés et les chercheurs ont remarqué la présence de bactéries, d’acariens et d’allergènes microscopiques.

“Vos taies d’oreiller peuvent être parfois plus sales que vos toilettes. En terme de bactéries, après une semaine sans lavage, il y avait 17 000 colonies de bactéries de plus sur une taie d’oreiller par rapport à la lunette des toilettes”, a indiqué le docteur Gareth Nye à Wales Online.

Crédit photo : iStock

Mais pourquoi nos taies d’oreiller sont-elles si sales ? La principale cause est la transpiration nocturne. En moyenne, nous perdons entre 500 et 700 millimètres de sueur chaque nuit. Cette dernière pénètre dans les draps et dans les taies d’oreiller, tout comme les peaux mortes. Si les taies d’oreiller ne sont pas lavées régulièrement, des champignons peuvent se développer.

“Lorsque vous vous mettez au lit, vous contaminez votre linge de lit avec les cellules mortes de la peau, la sueur, le maquillage, les lotions, les cheveux et tout ce que vous avez ramassé pendant la journée. Une étude a révélé qu’un oreiller typique contenait jusqu’à 16 espèces différentes de champignons”, a expliqué le docteur Hadley King.

Pour éliminer tous les microbes et les bactéries, voici quelques gestes à faire. Aérez votre lit et votre chambre tous les matins et changez régulièrement vos draps et vos taies d’oreiller. Il est recommandé de laver votre linge de lit une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine pour les taies d’oreiller, notamment si vous êtes allergique ou avez la peau sensible. Enfin, pensez à bien vous nettoyer le visage et les mains au coucher et au réveil.