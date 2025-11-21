Il paie secrètement les courses d'une cliente âgée depuis 4 ans

Depuis quatre ans, le propriétaire d’une épicerie en Chine fait preuve de générosité envers une cliente âgée en difficulté en payant ses courses en secret.

Un acte de bonté qui force le respect. Chen Hui n’est pas un commerçant comme les autres. Cet homme de 38 ans est à la tête d’une épicerie située dans le quartier de Pingxiang en Chine.

Il y a quatre ans, ce dernier a décidé de venir en aide à une cliente âgée en proie à des difficultés financières, rapporte CNS.

À l’époque, le trentenaire n’avait pas hésité à lui payer une partie de ses courses en secret. Depuis lors, il répète son geste généreux dès qu’elle arrive à la caisse.

Crédit Photo : Ti Gong

La cliente souffre de troubles mentaux

L’épicier a rencontré cette dame au cours de l’été 2021. Celle-ci était vêtue d’une doudoune alors que la ville traversait une vague de chaleur.

Il a appris plus tard qu'elle souffrait de troubles mentaux depuis plus de dix ans à cause d’un grave drame familial, et qu'elle n'avait personne pour s'occuper d’elle.

Quand une vidéo se moquant de sa tenue d'hiver est devenue virale, Chen Hui est devenu furieux.

« Pourquoi ridiculiser quelqu’un qui souffre déjà », dénonce le bon samaritain.

Crédit Photo : DR

Face à cette situation, il a lancé un appel à la compassion pour faire cesser les moqueries. Selon ses dires, la femme a pris l’habitude d’acheter du pain, des petits gâteaux et des boissons.

À chaque fois, la cliente payait ses achats avec de la petite monnaie. Un jour, elle a demandé au commerçant s’il pouvait lui faire crédit : « Puis-je payer la prochaine fois ? ».

De son côté, Chen Hui a accepté et ne lui a jamais réclamé son dû.

« Elle a besoin d’aide »

C’est dans ce contexte que celui-ci a mis en place une stratégie pour financer les emplettes de la vieille dame, veillant à ce qu’elle ne s’en rende pas compte.

« Des gens ont déjà payé pour vous. Prenez juste ce dont vous avez besoin », lui a-t-il expliqué.

En réalité, le gérant de l’épicerie faisait semblant de scanner une partie des articles.

« Je ne veux pas qu’elle se sente prise en pitié ou moquée. Ce dont elle a besoin ne coûte que quelques dizaines de yuans à chaque fois. Je peux me le permettre. Elle a besoin d’aide, et je peux la lui apporter », confie le principal concerné.

Crédit Photo : Ti Gong

Dépeint comme un héros depuis son geste a été rendu public, Chen Hui ne se considère pas comme tel.

« Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un coup de pouce : ceux qui souffrent de troubles mentaux, les malades, ou ceux qui sont confrontés à une épreuve soudaine. Si chacun contribue selon ses moyens, la société s'en portera mieux », conclut-t-il.

Il a choisi de partager son histoire en ligne pour encourager ses pairs à soutenir les aînés vulnérables.