Cette experte en conflit révèle la phrase à utiliser pour empêcher une dispute d'éclater

Ce n’est jamais agréable lorsqu’une conversation tourne au vinaigre. Pour éviter d’en arriver là, il y a une phrase que vous pouvez utiliser pour débattre sainement.

Il est parfois difficile d’empêcher une dispute. Professionnelle, personnelle, relationnelle. Alors, pour éviter que la conversation tourne au conflit, une experte livre ses précieux conseils. Tout (ou presque) repose sur une attitude et une phrase clé.

Lorsque des personnes interagissent et qu’elles se mettent sur la défensive car elles ne partagent pas la même opinion, il y a de fortes chances pour que le dialogue soit rompu. Pour éviter d’en arriver à ce point et que votre interlocuteur se mette sur la défensive, Amanda Ripley, l’auteure d’un livre sur le sujet, conseille de se montrer curieux.

Montrez que vous vous souciez de l’opinion de votre interlocuteur. Pourquoi pense-t-il/elle différemment ? Amanda Ripley recommande d’utiliser cette phrase pour amorcer la conversation : « C'est intéressant que tu dises ça car… », puis c’est à vous d’expliquer pourquoi vous avez une tout autre opinion.

Soyez curieux et écoutez votre interlocuteur

Crédit photo : fizkes/ iStock

En utilisant cette approche, vous montrez à votre interlocuteur que vous vous souciez de son opinion et de son raisonnement. Ainsi, il baisse sa garde et est plus ouvert à la conversation. La personne se sent encouragée et écoutée et peut alors développer son point de vue avant que vous ne le fassiez. Vous créez alors une conversation saine. C’est également le moment pour que vous trouviez ensemble une solution à vos problèmes.

Pour ce faire au mieux, Amanda Ripley conseille à tous de supposer que la personne avec qui vous interagissez a les meilleures intentions. Ce que confirme sa consoeur Kaitlyn Skelly sur le site spécialisé The Ripple Effect Education :

« Pour être véritablement curieux, nous devons nous abstenir de porter des jugements et de formuler des hypothèses négatives sur les autres. Supposons que l’autre personne n’avait pas l’intention de vous ennuyer. Supposons qu’ils font de leur mieux. Supposons le meilleur d’eux. Vous l'apprécierez quand d'autres le feront pour vous ».

Crédit photo : fizkes/ iStock

Voici d’autres phrases que conseillent d’utiliser les spécialistes lors d’échanges : « Je me demande si… », « C'est intéressant que tu dises ça parce que je vois les choses différemment… », « Je me trompe peut-être, mais… », « Comme c'est drôle ! J'ai eu une réaction différente… », « Je n’y avais pas pensé comme ça ! Pour moi, cependant, il semble… », « Je pense que je comprends votre point de vue, même si je le vois un peu différemment… ».

Faites montre d’écoute et d’humilité lorsque vous discutez avec votre interlocuteur, il devrait en faire de même pour vous afin d’établir une conversation saine.