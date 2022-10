Cette femme affirme que son petit ami paie pour tout parce qu'elle est un « investissement »

Une femme originaire de Londres a révélé comment son petit ami paie pour tout dans leur relation après l'avoir décrite comme un «investissement». En effet, le couple a une organisation financière pour le moins inhabituelle.

Hannah Chan, 27 ans, a déclaré qu'elle laissait son petit ami Ed Reay, 22 ans, payer 100 % de leur loyer, de leurs factures et de leurs vacances. Après de nombreux rendez-vous ratés et des histoires sans suite, Hannah a décidé qu'elle voulait quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins et prendre les devants. Elle s'est rendu compte qu'en tant que femme carriériste, une relation avec quelqu'un qui pourrait la «guider» et à ses besoins était ce qu’elle cherchait.

Hannah a rencontré un autre propriétaire d'entreprise, le Canadien Ed Reay, en juillet 2021, après que ce dernier l'ait contactée en mai 2021. Ed est venu de Vancouver et le couple s'est tellement bien entendu qu'il a fini par déménager à Londres en septembre 2021. Au fil de leur relation, Ed a commencé à assumer davantage de responsabilités financières et paie désormais toutes les factures.

Hannah a déclaré : « j’ai commencé à comprendre que dans une relation, je ne voulais pas être la dominante et je voulais quelqu'un qui puisse subvenir à mes besoins. Avant, j'avais toujours considéré ma réussite professionnelle et l'argent que je gagnais comme ma valeur dans les relations amoureuses, mais j'ai réalisé que je ne voulais pas cela. Après avoir rencontré Ed, il m'a dit qu'il voulait subvenir à mes besoins. Nous avons une relation donnant-donnant, il subvient aux besoins financiers, et je lui donne 100 % quand il s'agit de soutien, d'amour et de petites choses comme lui apporter un smoothie après une journée stressante. Il n'y a pas de bien ou de mal dans les rencontres, le plus important est que vos valeurs s'alignent entre vous et votre partenaire pour ce que vous voulez dans une relation. »

Une relation très claire

Pour que son partenaire n'ait pas à s'en soucier, Hannah est chargée de gérer la maison. Elle fait le ménage, la cuisine et les courses. Ce n'est pas l'argent qui compte le plus pour Ed, mais le fait d'être soutenu et pris en charge. Elle ajoute : « il me considère comme un investissement car je l'ai soutenu, et cela signifie qu'il gagne maintenant trois fois ce qu'il gagnait auparavant. »

Ed a déclaré que le fait d'être celui qui finance le foyer donne le sens des responsabilités, mais également un sens à sa vie. « J’aime pouvoir gâter quelqu'un que j'aime, mais il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour cela. Dans notre relation, je considère que c'est le travail de l'homme de subvenir aux besoins de la maison et celui de la femme de faire le foyer » confie-t-il.

Certains trouveront sans doute cette façon de penser un peu dépassée, mais si Hannah son heureux, n’est-ce pas là l’essentiel ?