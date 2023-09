Cette maman fermière gagne 90 000 dollars par mois en tondant la pelouse nue

En Australie, une mère de famille gagne sa vie en tondant la pelouse et en travaillant dans sa ferme... nue. Une activité pas comme les autres, qui attire l'attention et lui permet d’amasser une fortune.

Honeyy Brooks, une Australienne âgée de 32 ans, sait comment gérer ses affaires.

Celle qui habite à la campagne peut gagner jusqu’à 90 000 dollars (83 794 euros) par mois grâce à son activité sur OnlyFans, où elle publie des photos d’elle en train de tondre la pelouse ou de jardiner en tenue d'Eve.

La mère de deux enfants a commencé à utiliser le site après avoir quitté son entreprise de marketing en 2021. Avec l’aide de son mari Hank, elle a réussi à se construire une carrière lucrative.

«Je fais du jardinage, je tonds la pelouse et j’emmène mes chiens faire à tour, je filme toujours quelque chose», a indiqué la trentenaire au Daily Mail.

Crédit Photo : Supplied

Crédit Photo : Supplied

Tous les matins, Honeyy prend un café et accompagne ses enfants à l’école. De retour chez elle, elle range la maison avant se mettre au travail : elle filme du contenu personnalisé et passe des appels vidéos individuels avec ses clients.

Une fois cette étape terminée, elle se rend dans sa ferme où elle se met en scène. En d’autres termes, Honeyy se déshabille alors qu’elle s’occupe des chevaux, ramasse des œufs dans le poulailler, surveille les vaches et promène les chiens.

«Les fans adorent car c’est authentique (…) Je ne me maquille pas, je ne mets pas de lingerie et je ne pose pas dans ma chambre», a confié la femme d’affaires.

Crédit Photo : Supplied

Une activité très lucrative

Comme le précise le quotidien britannique, la créatrice de contenus érotiques peut compter sur le soutien de son époux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est très impliqué dans la carrière de sa compagne.

En effet, le couple filme souvent du contenu ensemble après le travail. Toujours selon le site d’information, les enfants d’Honeyy ignorent que leur maman travaille dans ce domaine.

Crédit Photo : Supplied

Crédit Photo : Supplied

Une chose est sûre : son nouveau job lui permet de gagner des montagnes d’argent : « Une fois, j’ai gagné 45 000 dollars (environ 41 930 euros) en une semaine».

Honeyy travaille entre 10 et 14 heures chaque jour de la semaine en plus de son rôle de mère. Elle adore son mode de vie trépidant et ce qu’elle fait : «Je m'y consacre corps et âme. C'est vraiment incroyable d'avoir une plateforme que l'on aime, sur laquelle on peut travailler dur et qui paie bien», , a expliqué la jeune femme.

Avant d’ajouter : «Je crois fermement qu'il faut faire tout ce qui vous rend heureux. Et en ce moment, c'est ce qui me rend si heureuse».

Crédit Photo : Supplied